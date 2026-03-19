So soll das Milliardenloch der ÖGK gestopft werden

In Österreich ist Gesundheit längst ein Politikum – mit vielen Playern. Klar ist aber jedem: Eine umfassende Reform ist überfällig. Dass die ÖGK-Defizite bis 2028 auf fast eine Milliarde im Jahr ansteigen sollen und die Rücklagen bereits aufgebraucht sind, lässt die Frage aufkommen: Wer soll das Budgetloch stopfen? Der Staat?