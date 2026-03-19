Daher warnt Sturms Neuer vor seinem Ex-Klub

Am Freitag (19.30) wartet auf Sturm Graz in der Meistergruppe schon der nächste Schlager: Die angeschlagenen Salzburger wollen in Graz ihr Tief abschütteln. Ex-Bulle Albert Vallci über die Krise in der Mozartstadt und wieso man den Liga-Krösus auch bei einer Niederlage an der Mur im Titelrennen nicht abschreiben darf.