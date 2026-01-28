Zweimal für tot erklärt – jetzt wird sie schon 102

Rosemarie Rexeisen scheint bei bester Gesundheit zu sein: Flink steht sie vom Mittagstisch auf und begrüßt ihre Gäste. „Sie bekocht mich immer noch“, erzählt ihre um 18 Jahre jüngere Schwester Barbara Höfner, die im selben Haus wohnt. Rexeisen kann auch die Stiegen im Haus – Lift gibt es keinen – erstaunlich gut bewältigen. Einmal pro Woche fährt sie mit der Tochter oder anderen Verwandten zum Halleiner Grünmarkt.