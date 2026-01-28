Zweimal für tot erklärt – jetzt wird sie schon 102

„Vielleicht war mir Olympia nicht wichtig genug“
Michael Walchhofer:
Rosemarie Rexeisen aus Hallein in Salzburg feiert heute, Mittwoch, ihren 102. Geburtstag – und das, obwohl sie schon vor Jahren zweimal von Behörden für verstorben erklärt worden war. „Das ist wohl ein gutes Omen“, lacht die rüstige Pensionistin.
Rosemarie Rexeisen scheint bei bester Gesundheit zu sein: Flink steht sie vom Mittagstisch auf und begrüßt ihre Gäste. „Sie bekocht mich immer noch“, erzählt ihre um 18 Jahre jüngere Schwester Barbara Höfner, die im selben Haus wohnt. Rexeisen kann auch die Stiegen im Haus – Lift gibt es keinen – erstaunlich gut bewältigen. Einmal pro Woche fährt sie mit der Tochter oder anderen Verwandten zum Halleiner Grünmarkt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.