„Ein gutes Omen“

Zweimal für tot erklärt – jetzt wird sie schon 102

Salzburg
28.01.2026 06:00
Die „Krone“ berichtete, dass Behörden sie für tot erklärten: Rosemarie Rexeisen mit Schwester ...
Die „Krone“ berichtete, dass Behörden sie für tot erklärten: Rosemarie Rexeisen mit Schwester Barbara Höfner(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Sabine Salzmann
Von Sabine Salzmann

Rosemarie Rexeisen aus Hallein in Salzburg feiert heute, Mittwoch, ihren 102. Geburtstag – und das, obwohl sie schon vor Jahren zweimal von Behörden für verstorben erklärt worden war. „Das ist wohl ein gutes Omen“, lacht die rüstige Pensionistin. 

0 Kommentare

Rosemarie Rexeisen scheint bei bester Gesundheit zu sein: Flink steht sie vom Mittagstisch auf und begrüßt ihre Gäste. „Sie bekocht mich immer noch“, erzählt ihre um 18 Jahre jüngere Schwester Barbara Höfner, die im selben Haus wohnt. Rexeisen kann auch die Stiegen im Haus – Lift gibt es keinen – erstaunlich gut bewältigen. Einmal pro Woche fährt sie mit der Tochter oder anderen Verwandten zum Halleiner Grünmarkt.

Folgen Sie uns auf