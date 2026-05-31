„Sex and the City“-Star in Bad Hofgastein geehrt

Absperrungen, Personenkontrollen und strenge Bodyguards – so stellt man sich die Rahmenbedingungen für ein internationales Filmfestival vor. Und so ist es auch – meistens. Denn in Bad Hofgastein beobachtete man die vergangenen vier Tage über etwas ganz anderes.
Schon bei ihrer Ankunft am Donnerstag präsentierte sich „Sex and the City“-Star Kim Cattrall als Star zum Anfassen. Tiefenentspannt spazierte sie zu Fuß vorbei an etlichen Schaulustigen in Richtung Kursaal. Bei Fragerunden mit Fans stand sie Rede und Antwort und plauderte über ihre Lust an der Arbeit und dass sie niemals in Pension gehen wolle.
Einen sehr intimen Moment im Rahmen des Festivals erlebte auch Bergsteiger-Legende Reinhold Messner mit Gattin Diane: Die beiden feierten ihren fünften Hochzeitstag. Für das Paar gab es im Bergrestaurant „Hirsch und Maus“ eine feine kulinarische Überraschung – sogar inklusive Sprühkerze.
Weniger überraschend verlief der Samstagabend für alle anwesenden Stars: Die Jane-Awards wurden verliehen. Der Preis stellt eine Hommage an starke Frauen wie Forscherin Jane Goodall, Schauspielerin Jane Fonda Autorin Jane Austen und weitere dar. Kim Cattrall durfte sich über eine Ehrung freuen. Auch die Hard-Rock-Band Scorpions wurde ausgezeichnet.
In edlem Rahmen wurde an festlich gedeckten Tischen gefeiert – und bereits über die nächste Ausgabe des Festivals sinniert. Für die Organisatorrinnen, Christina Zappella-Kindel und Elisabeth Sereda, ist klar: Die erste Ausgabe des CALL Film Festivals soll nicht die letzte gewesen sein. Sie wollen daraus einen Fixpunkt im jährlichen Eventkalender machen.
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