„Sex and the City“-Star in Bad Hofgastein geehrt

Schon bei ihrer Ankunft am Donnerstag präsentierte sich „Sex and the City“-Star Kim Cattrall als Star zum Anfassen. Tiefenentspannt spazierte sie zu Fuß vorbei an etlichen Schaulustigen in Richtung Kursaal. Bei Fragerunden mit Fans stand sie Rede und Antwort und plauderte über ihre Lust an der Arbeit und dass sie niemals in Pension gehen wolle.