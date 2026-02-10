Zahnfleischentzündung: Versteckte Gefahr im Körper

Auch wenn es viele nur als schlechte Zähne abtun: „Entzündungen im Mund stellen nicht ausschließlich ein lokales Problem dar. Bakterien und Entzündungsstoffe gelangen über die Blutbahn in viele Organe und können dort erhebliche Schäden anrichten“, erklärt Dr. Christian Maté, Wiener Allgemeinmediziner und Vorsorge-Experte. „Besonders problematisch ist der Zusammenhang mit Diabetes: Hohe Blutzuckerwerte verschlechtern das Zahnfleisch – entzündetes Zahnfleisch wiederum macht die Blutzuckerkontrolle schwieriger.“