Das Land der Gilden

Sinn im Unsinn: Fasching als Urlaub für die Psyche

Kärnten
25.01.2026 16:01
Bruno Arendt ist Landespräsident des BÖF Kärnten und Vizepräsident des BÖF Österreich: Er hat ...
Bruno Arendt ist Landespräsident des BÖF Kärnten und Vizepräsident des BÖF Österreich: Er hat die Übernahme der Regentschaft durch ein Landesprinzenpaar und eine Faschingslandeshauptstadt initiiert und den ökumenischen Faschingsgottesdienst ins Leben gerufen.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Unschlagbar ist Kärnten im Fasching! Mit großer Leidenschaft, überzeugendem Können und mit viel Humor stellen 56 Gilden Sitzungen auf die Beine – ein Gaudium und ein Wirtschaftsfaktor.

Immer wieder führt Kärnten Ranglisten an, unschlagbar ist das südlichste Bundesland aber im Fasching: 56 Gilden gehören zum BÖF, zum Bund Österreichischer Faschingsgilden in Kärnten. Den zweiten Platz belegt Niederösterreich mit 37 Faschingsvereinen, Salzburg und Tirol bekommen gemeinsam lediglich acht Gilden zusammen.

