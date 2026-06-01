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So sichert sich China Vormacht bei seltenen Erden

Wirtschaft
01.06.2026 14:45
Eine Seltene-Erde-Mine in Ganxian
Eine Seltene-Erde-Mine in Ganxian(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die USA und ihre Verbündeten investieren Milliarden, um Chinas Monopol bei seltenen Erden zu brechen. Das Land hat allerdings jahrzehntelang einen staatlich geförderten Verbund aus Forschung, Lehre und Industrie aufgebaut und damit einen Vorsprung, den der Westen schwer aufholen kann.

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Eine Analyse der Nachrichtenagentur Reuters zeigt, dass China mehr als 40 spezialisierte Forschungslabors für seltene Erden hat. Ergänzt werden diese durch mindestens elf Universitäten und Fachhochschulen, die zusammen jährlich mehr als 500 Studentinnen und Studenten in speziellen Studiengängen für Seltene Erden ausbilden. Mit diesem geballten Fachwissen können chinesische Unternehmen die Rohstoffe schnell und kostengünstig verarbeiten.

„In China konnte ich Absolventen direkt von der Universität einstellen, und sie waren sofort einsatzbereit. Überall sonst muss ich sie drei Jahre lang ausbilden“, sagte Constantine Karayannopoulos, ehemaliger Chef der Seltene-Erden-Unternehmen Neo Performance Materials und Molycorp. Im Westen fehle dieser Nachwuchs. In den Vereinigten Staaten wurden 2023 nur etwas mehr als 200 Hochschulabschlüsse im Bergbau- und Hüttenwesen vergeben. „Die Verarbeitungsindustrie wurde im Westen in den 90er-Jahren ausgelöscht. Deshalb bildeten die Hochschulen auch keine Studenten mehr für diesen Bereich aus“, sagte Ed Richardson, Chef des US-Magnetherstellers Thomas & Skinner.

Zitat Icon

In China konnte ich Absolventen direkt von der Universität einstellen, und sie waren sofort einsatzbereit. Überall sonst muss ich sie drei Jahre lang ausbilden.

Constantine Karayannopoulos, Chef von Seltene-Erde-Unternehmen

Umweltschäden in Kauf genommen
Seltene Erden sind eine Gruppe von 17 Metallen, die unter anderem in den Magneten von Elektromotoren, in Windturbinen und Waffensystemen wie Kampfflugzeugen stecken. Ihre Verarbeitung ist komplex und auch umweltschädlich. Die einzelnen Elemente haben fast identische chemische Eigenschaften, was ihre Trennung zu einem aufwendigen Prozess mit Säuren und anderen Chemikalien macht. Bei unsachgemäßer Lagerung der Abfallprodukte können Böden und Wasser vergiftet werden. Chinas Regierung nahm diese Umweltschäden in Kauf, um sich seit den 1980er-Jahren mit Steueranreizen und billigen Krediten die globale Vorherrschaft zu sichern.

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Ausfuhr von Technologie eingeschränkt
Heute werden in dem asiatischen Land mehr als 90 Prozent der weltweit verarbeiteten seltenen Erden produziert. Die Regierung hat die Ausfuhr von Technologien und Anlagen zur Verarbeitung eingeschränkt. Technikerinnen und Techniker sollen gar ihre Pässe abgeben müssen, damit sie keine Kontakte ins Ausland haben. Dieser Schritt erfolgte, nachdem US-Präsident Donald Trump im April 2025 neue Zölle verhängt hatte.

Seit 2024 fließen in den Vereinigten Staaten Milliarden von Dollar in Forschungsprogramme und Hochschulen zu seltenen Erden. Die Colorado School of Mines baut zwei neue Forschungszentren für kritische Mineralien, das erste soll 2027 eröffnen.

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