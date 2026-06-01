So sichert sich China Vormacht bei seltenen Erden

Umweltschäden in Kauf genommen

Seltene Erden sind eine Gruppe von 17 Metallen, die unter anderem in den Magneten von Elektromotoren, in Windturbinen und Waffensystemen wie Kampfflugzeugen stecken. Ihre Verarbeitung ist komplex und auch umweltschädlich. Die einzelnen Elemente haben fast identische chemische Eigenschaften, was ihre Trennung zu einem aufwendigen Prozess mit Säuren und anderen Chemikalien macht. Bei unsachgemäßer Lagerung der Abfallprodukte können Böden und Wasser vergiftet werden. Chinas Regierung nahm diese Umweltschäden in Kauf, um sich seit den 1980er-Jahren mit Steueranreizen und billigen Krediten die globale Vorherrschaft zu sichern.