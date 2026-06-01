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Trauung mit Stil

Turner vergoss beim Jawort mit Dua Lipa Tränen!

Society International
01.06.2026 15:08
Die Trauung von Callum Turner und Dua Lipa war hochemotional, es flossen sogar Tränen!
Die Trauung von Callum Turner und Dua Lipa war hochemotional, es flossen sogar Tränen!(Bild: APA-Images / dpa Picture Alliance / Roland Hoskins)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Dua Lipa und Callum Turner haben Ja gesagt! Am Wochenende fand die standesamtliche Trauung der Pop-Schönheit und des Schauspielers in London statt – und die war hochemotional!

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Es war der Startschuss für eine wahre Mega-Hochzeit, die in den kommenden Tagen auf Sizilien steigen soll: Am Wochenende gaben sich Dua Lipa und Callum Turner im kleinsten Kreis in London das Jawort!

Bräutigam ließ Emotionen freien Lauf
Und während der Zeremonie in der Old Marylebone Town Hall soll vor allem der Bräutigam große Mühe gehabt haben, seine Emotionen unter Kontrolle zu halten. „Er hatte Tränen in den Augen und zitterte“, verriet ein Insider der Zeitung „The Sun“.

Callum Turner und Dua Lipa sagten am Wochenende in London Ja!
Callum Turner und Dua Lipa sagten am Wochenende in London Ja!(Bild: APA-Images / dpa Picture Alliance / Roland Hoskins)

Bei dem Anblick seiner schönen Braut wohl auch kein Wunder! Denn Dua Lipa sah an ihrem Hochzeitstag einfach zauberhaft aus.

Die Sängerin hatte sich für ein weißes Kostüm aus Rock und tailliertem Blazer der Luxus-Marke Schiaparelli entschieden, zu dem sie einen weißen Hut mit breiter Krempe sowie High Heels von Christian Louboutin kombinierte. In der Hand hielt sie einen Strauß mit gelb-weißen Blumen.

Die Braut trug ein Outfit von Schiaparelli mit Schuhen von Louboutin und einem Hut mit breiter ...
Die Braut trug ein Outfit von Schiaparelli mit Schuhen von Louboutin und einem Hut mit breiter Krempe.(Bild: APA-Images / dpa Picture Alliance / Roland Hoskins)

Ikone als Style-Vorbild
Gerüchten zufolge soll sich die 30-Jährige bei ihrem Hochzeits-Look von niemand Geringerem als Bianca Jagger inspirieren! Diese trug beim Jawort mit Rolling-Stones-Ikone Mick Jagger im Jahr 1971 ein ähnliches Outfit.

Als Style-Vorbild für Dua Lipa soll der Hochzeitslook von Bianca Jagger gedient haben.
Als Style-Vorbild für Dua Lipa soll der Hochzeitslook von Bianca Jagger gedient haben.(Bild: APA-Images / mptv / www.mptvimages.com)

Callum Turner entschied sich hingegen für einen dunkelblauen Anzug von Ferragamo, in dem er eine fantastische Figur machte. Beim Verlassen des Standesamts wurde das überglückliche Brautpaar mit Blüten-Konfetti überschüttet.

Kleine Hochzeitsfeier vor Mega-Party
Nach der Trauung sollen Lipa und Turner schließlich bei einem kleinen, privaten Dinner im Kreis ihrer Liebsten ihr Jawort gefeiert haben. Die Feier sei „stilvoll und schlicht“ gewesen, was ganz den Wünschen des Paars entsprochen habe.

Richtig groß wird nämlich erst in den nächsten Tagen gefeiert! Von 5. bis 7. Juni planen die Sängerin und der Schauspieler nämlich eine Mega-Hochzeit auf Sizilien. Als Veranstaltungsort wird die historische Villa Valguarnera bei Palermo genannt. Erwartet werden laut italienischen Medienberichten rund 300 Gäste.

Die Trauung in London ist nur der Startschuss für eine Mega-Hochzeit, die in den nächsten Tagen ...
Die Trauung in London ist nur der Startschuss für eine Mega-Hochzeit, die in den nächsten Tagen auf Sizilien steigen wird.(Bild: APA-Images / dpa Picture Alliance / Roland Hoskins)

Als logistisches Zentrum der Feierlichkeiten soll das Luxushotel Villa Igiea dienen. Ein weiterer zentraler Veranstaltungsort ist die historische Villa Valguarnera in Bagheria. Die Villa diente in den vergangenen Jahren mehrfach als Film- und Fotokulisse. Außerdem war die Villa Kulisse für einen Werbespot von Dolce & Gabbana mit Sophia Loren unter der Regie von Giuseppe Tornatore.

Brautkleid von Atelier Versace?
Vor der Hochzeit soll Dua Lipa bereits nach Italien gereist sein, um sich mit Donatella Versace zu treffen und die letzten Details ihres maßgeschneiderten Brautkleids festzulegen. Freunde des Paares verrieten schon vorab, dass die Sängerin ein individuelles Kleid von Atelier Versace tragen wird – auch aufgrund ihrer langjährigen Freundschaft mit der Designerin.

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Auch die Vorbereitungen für die Mega-Hochzeit von Dua Lipa und Callum Turner in Palermo und Bagheria laufen laut italienischer Medien bereits auf Hochtouren. In Teilen von Palermo und Bagheria wurden unter anderem schon Verkehrs- und Parkbeschränkungen angekündigt.

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