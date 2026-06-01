„Empörendes Vorgehen“ sorgt für massive Aufregung

Ihre schon am Wochenende massive Kritik erneuerten am Montag auch die Grünen: „Ausgerechnet in einer Phase, in der über eine große Gesundheitsreform diskutiert wird, werden Versicherte überraschend und ohne öffentliche Debatte zusätzlich zur Kasse gebeten und die Ministerin genehmigt das auch noch“, so Gesundheitssprecher Ralph Schallmeiner. „Das ist genau die falsche Richtung. Wer von Reform spricht, darf nicht gleichzeitig den Zugang zum System verteuern.“