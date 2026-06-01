Marek: Fürs WM-Viertelfinale kam der Anruf vom ÖFB

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“! Stargast in der Sendung bei Michael Fally und Peter Moizi: Nationalteam-Moderator Andy Marek, der über seine Anfänge bei Rapid und beim ÖFB, die nahende WM, einen Anruf fürs WM-Viertelfinale und seine Kabarett-Veranstaltung in Waidhofen/Thaya plaudert. Außerdem Themen in der Sendung: das Champions-League-Finale, Anastasia Potapova, Oliver Glasner und Felix Gall.