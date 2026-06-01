Sweeney kontert Hatern mit extra-freizügigen Fotos

Sydney Sweeney (28) reicht es! Wochenlang musste Hollywoods derzeit heißester Serienstar wegen ihrer extremen Szenen in der neuen und offenbar letzten Staffel von „Euphoria“ massive Kritik über sich ergehen lassen. Jetzt kontert die Blondine – und zwar auf ihre ganz eigene Art.
Auf Instagram veröffentlichte die Schauspielerin am Wochenende eine Reihe von Behind-the-Scenes-Fotos vom Set der HBO-Erfolgsserie. Auf mehreren Aufnahmen posiert Sweeney äußerst freizügig, teilweise nur spärlich bekleidet.
Dazu schreibt sie eine klare Botschaft an ihre Hater: „It’s called … acting.“Auf Deutsch: „Man nennt das Schauspielerei.“
Nach Fetisch-Szenen in „Euphoria“ hagelte es Kritik
Vor allem die dritte Staffel von „Euphoria“ sorgte zuletzt weltweit für Schlagzeilen. In ihrer Rolle als Cassie Howard driftet Sweeneys Figur immer tiefer in die Welt von OnlyFans ab und bedient dort zahlreiche bizarre Fantasien und Fetische.
Mal wird Cassie als Hündchen inszeniert, mal als überdimensionale Fantasiefigur, mal in einem umstrittenen Baby-Kostüm. Besonders diese Szenen lösten im Netz heftige Diskussionen aus.
Mehrere erfolgreiche OnlyFans-Models kritisierten die Darstellung öffentlich. Sie werfen der Serie vor, Sexarbeiterinnen unrealistisch, grotesk und teilweise sogar beleidigend darzustellen.
OnlyFans-Stars gehen auf Sydney Sweeney los
Besonders scharf äußerte sich OnlyFans-Creatorin Sydney Leathers. Gegenüber „Variety“ bezeichnete sie viele Szenen als „lächerlich und grotesk“. Vor allem die Darstellung von Cassie als Baby sei ihrer Ansicht nach völlig daneben.
Auch Ex-Kinderstar und heutiges OnlyFans-Model Maitland Ward sparte nicht mit Kritik. Sie warf der Serie vor, alte Klischees über Sexarbeiterinnen zu bedienen und fragwürdige Botschaften zu vermitteln.
Sydney Sweeney selbst ließ die Vorwürfe bislang weitgehend unbeantwortet – bis jetzt.
Provokation statt Entschuldigung
Mit ihrem neuesten Instagram-Posting macht die Schauspielerin deutlich, was sie von der Debatte hält: nicht besonders viel.
Die freizügigen Set-Fotos wirken wie eine direkte Antwort auf die anhaltende Kritik. Statt sich zu rechtfertigen, setzt Sweeney auf Provokation – und zeigt einmal mehr, warum sie derzeit zu den meistdiskutierten Frauen Hollywoods gehört.
Ihre Botschaft ist eindeutig: Cassie ist eine Rolle. Und die extremen Szenen gehören für sie schlicht zum Job.
Freund Scooter Braun steht hinter ihr
Unterstützung bekommt die Schauspielerin dabei offenbar von ihrem Partner Scooter Braun. Laut Insidern habe der Musikmanager keinerlei Problem mit den freizügigen Szenen seiner Freundin.
„Er versteht vollkommen, dass das Teil ihres Berufs ist und respektiert ihren Einsatz als Schauspielerin“, heißt es aus dem Umfeld des Paares.
Fans feiern Sydney Sweeney
Während Kritiker weiterhin über die Grenzen der Serie diskutieren, feiern viele Fans die Schauspielerin für ihre Reaktion. Der Post hatte am Montagmittag bereits 2,1 Millionen Likes, darunter welche von Lauren Sánchez Bezos und Paris Hilton.
Für viele Anhänger beweist Sydney Sweeney damit einmal mehr, dass sie sich von öffentlichem Gegenwind nicht einschüchtern lässt.
Und eines steht fest: Auch nach dem Finale von „Euphoria“ bleibt die 28-Jährige das Gesprächsthema Nummer eins in Hollywood.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.