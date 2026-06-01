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Nach OnlyFans-Eklat

Sweeney kontert Hatern mit extra-freizügigen Fotos

Society International
01.06.2026 14:18
Sydney Sweeney schlägt zurück: Nach OnlyFans-Skandal und Fetisch-Kritik zeigt sie oben ohne ...
Sydney Sweeney schlägt zurück: Nach OnlyFans-Skandal und Fetisch-Kritik zeigt sie oben ohne ihren Kritikern den Mittelfinger(Bild: Krone-Collage/Instagram/SydneySweeney, Instagram@sydney_sweeney)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Porträt von Christian Thiele
Von Pamela Fidler-Stolz und Christian Thiele

Sydney Sweeney (28) reicht es! Wochenlang musste Hollywoods derzeit heißester Serienstar wegen ihrer extremen Szenen in der neuen und offenbar letzten Staffel von „Euphoria“ massive Kritik über sich ergehen lassen. Jetzt kontert die Blondine – und zwar auf ihre ganz eigene Art.

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Auf Instagram veröffentlichte die Schauspielerin am Wochenende eine Reihe von Behind-the-Scenes-Fotos vom Set der HBO-Erfolgsserie. Auf mehreren Aufnahmen posiert Sweeney äußerst freizügig, teilweise nur spärlich bekleidet.

Dazu schreibt sie eine klare Botschaft an ihre Hater: „It’s called … acting.“Auf Deutsch: „Man nennt das Schauspielerei.“

„It’s called…acting“ – man nennt es schauspielern. Sydney Sweeney hat eine nackte Freude daran, ...
„It’s called…acting“ – man nennt es schauspielern. Sydney Sweeney hat eine nackte Freude daran, sich über ihre Kritiker und Internet-Trolle lustig zu machen.(Bild: Instagram/SydneySweeney)
Nach der letzten Folge ihrer Show „Euphoria“ postete sie Fotos von Hinter den Kulissen der Serie ...
Nach der letzten Folge ihrer Show „Euphoria“ postete sie Fotos von Hinter den Kulissen der Serie auf ihrem Instagram, die an ihre kontroversen Szenen aus der 3. Staffel erinnern.(Bild: Instagram/SydneySweeney)

Nach Fetisch-Szenen in „Euphoria“ hagelte es Kritik
Vor allem die dritte Staffel von „Euphoria“ sorgte zuletzt weltweit für Schlagzeilen. In ihrer Rolle als Cassie Howard driftet Sweeneys Figur immer tiefer in die Welt von OnlyFans ab und bedient dort zahlreiche bizarre Fantasien und Fetische.

Mal wird Cassie als Hündchen inszeniert, mal als überdimensionale Fantasiefigur, mal in einem umstrittenen Baby-Kostüm. Besonders diese Szenen lösten im Netz heftige Diskussionen aus.

Sweeney als überdimensionale Erotikfantasie ...
Sweeney als überdimensionale Erotikfantasie ...(Bild: Eddy Chen)

Mehrere erfolgreiche OnlyFans-Models kritisierten die Darstellung öffentlich. Sie werfen der Serie vor, Sexarbeiterinnen unrealistisch, grotesk und teilweise sogar beleidigend darzustellen.

Hollywoods It-Girl war in ihrer Rolle als Cassie Howard der Erotik-Plattform OnlyFans ...
Hollywoods It-Girl war in ihrer Rolle als Cassie Howard der Erotik-Plattform OnlyFans beigetreten und hatte mit diversen Nackt- Sex-, und Fetischszenen für Aufregung und Kritik gesorgt.(Bild: Viennareport)
Sweeney stellte alles dar: Von der sexy Stripperin im Klub, über die sexy Polizistin ...
Sweeney stellte alles dar: Von der sexy Stripperin im Klub, über die sexy Polizistin ...(Bild: Viennareport)
... bis hin zum Hündchen. Die Figur bediente so ziemlich einige Kinks von OnlyFans-Nutzern.
... bis hin zum Hündchen. Die Figur bediente so ziemlich einige Kinks von OnlyFans-Nutzern.(Bild: HBO Max)

OnlyFans-Stars gehen auf Sydney Sweeney los
Besonders scharf äußerte sich OnlyFans-Creatorin Sydney Leathers. Gegenüber „Variety“ bezeichnete sie viele Szenen als „lächerlich und grotesk“. Vor allem die Darstellung von Cassie als Baby sei ihrer Ansicht nach völlig daneben.

Auch Ex-Kinderstar und heutiges OnlyFans-Model Maitland Ward sparte nicht mit Kritik. Sie warf der Serie vor, alte Klischees über Sexarbeiterinnen zu bedienen und fragwürdige Botschaften zu vermitteln.

Sydney Sweeney selbst  ließ die Vorwürfe bislang weitgehend unbeantwortet – bis jetzt.

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Provokation statt Entschuldigung
Mit ihrem neuesten Instagram-Posting macht die Schauspielerin deutlich, was sie von der Debatte hält: nicht besonders viel.

Die freizügigen Set-Fotos wirken wie eine direkte Antwort auf die anhaltende Kritik. Statt sich zu rechtfertigen, setzt Sweeney auf Provokation – und zeigt einmal mehr, warum sie derzeit zu den meistdiskutierten Frauen Hollywoods gehört.

Ihre Botschaft ist eindeutig: Cassie ist eine Rolle. Und die extremen Szenen gehören für sie schlicht zum Job.

Sweeney stellt klar: Die freizügigen Szenen gehören zum Job!
Sweeney stellt klar: Die freizügigen Szenen gehören zum Job!(Bild: Instagram/SydneySweeney)

Freund Scooter Braun steht hinter ihr
Unterstützung bekommt die Schauspielerin dabei offenbar von ihrem Partner Scooter Braun. Laut Insidern habe der Musikmanager keinerlei Problem mit den freizügigen Szenen seiner Freundin.

„Er versteht vollkommen, dass das Teil ihres Berufs ist und respektiert ihren Einsatz als Schauspielerin“, heißt es aus dem Umfeld des Paares.

Hand in Hand: Sweeney und Braun am Wochenende bei einem Date in New York
Hand in Hand: Sweeney und Braun am Wochenende bei einem Date in New York(Bild: www.PPS.at)

Fans feiern Sydney Sweeney
Während Kritiker weiterhin über die Grenzen der Serie diskutieren, feiern viele Fans die Schauspielerin für ihre Reaktion. Der Post hatte am Montagmittag bereits 2,1 Millionen Likes, darunter welche von Lauren Sánchez Bezos und Paris Hilton. 

Für viele Anhänger beweist Sydney Sweeney damit einmal mehr, dass sie sich von öffentlichem Gegenwind nicht einschüchtern lässt.

Und eines steht fest: Auch nach dem Finale von „Euphoria“ bleibt die 28-Jährige das Gesprächsthema Nummer eins in Hollywood.

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