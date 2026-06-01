Keanu Reeves & Freundin schwärmen von ihrem Glück

Keanu Reeves und Künstlerin Alexandra Grant sind nach eigenen Worten glücklich zusammen – was sich bei Grant auch in ihrer Kunst bemerkbar macht. „Ich würde definitiv sagen, dass meine Gemälde fröhlicher werden“, sagte die 53-Jährige dem Promiportal „People“ bei einer Gala in Los Angeles auf die Frage, inwiefern ihre Liebe ihre Kunst verändert habe.