Eine neue Wahrheit über Kärntens größte Autorin

„Ich brauche Freiheit!“ Ingeborg Bachmann, am 25. Juni 1926 in Klagenfurt geboren und aufgewachsen, familiär auch in Obervellach bei Hermagor verwurzelt, verließ Kärnten zum Studium – sie kehrte nur auf kurze Besuche zurück, starb am 17. Oktober 1973 in Rom. (Bild: Familienarchiv Bachmann/Garibaldi Schwarze)