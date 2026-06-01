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Ingeborg Bachmann

Eine neue Wahrheit über Kärntens größte Autorin

Kärnten
01.06.2026 09:00
„Ich brauche Freiheit!“ Ingeborg Bachmann, am 25. Juni 1926 in Klagenfurt geboren und ...
„Ich brauche Freiheit!“ Ingeborg Bachmann, am 25. Juni 1926 in Klagenfurt geboren und aufgewachsen, familiär auch in Obervellach bei Hermagor verwurzelt, verließ Kärnten zum Studium – sie kehrte nur auf kurze Besuche zurück, starb am 17. Oktober 1973 in Rom.(Bild: Familienarchiv Bachmann/Garibaldi Schwarze)
Porträt von Kerstin Wassermann
Von Kerstin Wassermann

Sex, Sucht, Sehnsucht: „Das unruhige Ich“ zeichnet zum 100. Geburtstag ein schonungsloses Porträt von Ingeborg Bachmann und seziert ihr Leben – ungeschönt. 

0 Kommentare

Das ist der schönste Sommer meines Lebens, und wenn ich 100 Jahre alt werde“, schrieb eine junge Klagenfurterin 1945. Ingeborg Bachmann, 1973 in Rom ums Leben gekommen, wurde nicht annähernd so alt.

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