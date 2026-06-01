Historischer Prozess gegen „Foltergeneral“ in Wien

„Ich persönlich habe Verständnis für die Demonstranten gehabt“, sagt der 63-jährige General vor dem Schöffensenat. Denn er sei kein Assad-Anhänger gewesen. Sein Anwalt Timo Gerersdorfer betont sogar, sein Mandant hätte der freien syrischen Armee bei einer weitgehend friedlichen Übernahme der Stadt Ar-Raqqa geholfen. „Wenn er so eng mit dem Regime war, warum ist er nicht dort geblieben? Warum ist er nach Österreich geflüchtet?“, stellt Gerersdorfer in den Raum. „Er hat auch keine Folter gebilligt“, meint der Anwalt. Der Erstangeklagte – er sitzt derzeit in U-Haft – meint: „Ich habe keinen einzigen Demonstranten mit Verletzungen gesehen.“ Gewalt hätte er stets sofort unterbunden.