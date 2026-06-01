„Big Hannes“ moderiert Kracher gegen Argentinien

Die Fußball-WM steht vor der Tür – und allerorts im Land werden Public Viewings organisiert! Das Gösser Bräu in der Grazer Innenstadt hat jetzt aber gefühlt den Vogel abgeschossen, holte sich einen „Kapazunder“ für den Leinwand-Hit im Biergarten an das Mikrofon.
Damit gelingt dem Gösser Bräu der wohl prominenteste Transfer der Fußball-Weltmeisterschaft: Für das Public Viewing (täglich von 11. Juni bis 19. Juli) im Biergarten des bekannten Gasthauses „verpflichtet“ Gösser-Bräu-Wirt Robert Grossauer mit Hannes Kartnig eine österreichische Fußball-Legende. Der Ex-Sturm-Präsident wird beim Spiel von Österreich gegen Weltmeister Argentinien (22. Juni, 19 Uhr) zum Mirko greifen und als Kommentator für das Publikum im Gösser Bräu eine knallharte wie wohl auch launige Analyse hinlegen – vor dem Spiel, in der Pause und nach dem Spiel.
Ich empfehle, dass Nationaltrainer Ralf Rangnick meine Analysen aus dem Gösser Bräu am besten gleich live in die Kabine überträgt!
Hannes Kartnig
Außerhalb der Öffnungszeiten offen – WM macht‘s möglich
„Ich empfehle, dass Nationaltrainer Ralf Rangnick meine Analysen aus dem Gösser Bräu am besten gleich live in die Kabine überträgt“, scherzt Kartnig. Und ganz im Ernst: „Ich traue unseren Burschen bei dieser WM schon einiges zu. Auch ich werde mich ordentlich auf meinen Einsatz als Kommentator vorbereiten.“ Übertragen werden WM-Spiele ab 11. Juni täglich während der Öffnungszeiten auf der Großleinwand im Biergarten. Für die Spiele der österreichischen Nationalmannschaft gegen Jordanien (17. Juni, 6 Uhr) sowie gegen Algerien (28. Juni, 4 Uhr) sperrt Robert Grossauer sein Gösser Bräu sogar außerhalb der regulären Öffnungszeiten auf.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.