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Kartnig in Graz

„Big Hannes“ moderiert Kracher gegen Argentinien

Steiermark
01.06.2026 14:16
Big Hannes Kartnig wird seine Expertisen zum Besten geben.
Big Hannes Kartnig wird seine Expertisen zum Besten geben.(Bild: GEPA)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Die Fußball-WM steht vor der Tür – und allerorts im Land werden Public Viewings organisiert! Das Gösser Bräu in der Grazer Innenstadt hat jetzt aber gefühlt den Vogel abgeschossen, holte sich einen „Kapazunder“ für den Leinwand-Hit im Biergarten an das Mikrofon.

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Damit gelingt dem Gösser Bräu der wohl prominenteste Transfer der Fußball-Weltmeisterschaft: Für das Public Viewing (täglich von 11. Juni bis 19. Juli) im Biergarten des bekannten Gasthauses „verpflichtet“ Gösser-Bräu-Wirt Robert Grossauer mit Hannes Kartnig eine österreichische Fußball-Legende. Der Ex-Sturm-Präsident wird beim Spiel von Österreich gegen Weltmeister Argentinien (22. Juni, 19 Uhr) zum Mirko greifen und als Kommentator für das Publikum im Gösser Bräu eine knallharte wie wohl auch launige Analyse hinlegen – vor dem Spiel, in der Pause und nach dem Spiel.

Zitat Icon

Ich empfehle, dass Nationaltrainer Ralf Rangnick meine Analysen aus dem Gösser Bräu am besten gleich live in die Kabine überträgt!

Hannes Kartnig

Außerhalb der Öffnungszeiten offen – WM macht‘s möglich
„Ich empfehle, dass Nationaltrainer Ralf Rangnick meine Analysen aus dem Gösser Bräu am besten gleich live in die Kabine überträgt“, scherzt Kartnig. Und ganz im Ernst: „Ich traue unseren Burschen bei dieser WM schon einiges zu. Auch ich werde mich ordentlich auf meinen Einsatz als Kommentator vorbereiten.“ Übertragen werden WM-Spiele ab 11. Juni täglich während der Öffnungszeiten auf der Großleinwand im Biergarten. Für die Spiele der österreichischen Nationalmannschaft gegen Jordanien (17. Juni, 6 Uhr) sowie gegen Algerien (28. Juni, 4 Uhr) sperrt Robert Grossauer sein Gösser Bräu sogar außerhalb der regulären Öffnungszeiten auf.

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