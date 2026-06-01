„Big Hannes“ moderiert Kracher gegen Argentinien

Außerhalb der Öffnungszeiten offen – WM macht‘s möglich

„Ich empfehle, dass Nationaltrainer Ralf Rangnick meine Analysen aus dem Gösser Bräu am besten gleich live in die Kabine überträgt“, scherzt Kartnig. Und ganz im Ernst: „Ich traue unseren Burschen bei dieser WM schon einiges zu. Auch ich werde mich ordentlich auf meinen Einsatz als Kommentator vorbereiten.“ Übertragen werden WM-Spiele ab 11. Juni täglich während der Öffnungszeiten auf der Großleinwand im Biergarten. Für die Spiele der österreichischen Nationalmannschaft gegen Jordanien (17. Juni, 6 Uhr) sowie gegen Algerien (28. Juni, 4 Uhr) sperrt Robert Grossauer sein Gösser Bräu sogar außerhalb der regulären Öffnungszeiten auf.