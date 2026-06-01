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Tierischer Einsatz

Feuerwehren retten Kalb aus schwierigem Gelände

Kärnten
01.06.2026 10:50
Die Einsatzkräfte konnten das junge Tier aus einem Bachbett retten.
Die Einsatzkräfte konnten das junge Tier aus einem Bachbett retten.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Hüttenberg)
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

Tierischer Einsatz für die Feuerwehren in St. Martin am Silberberg: Am Sonntag wurden die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem ein junges Kalb in ein steiles Bachbett abgestürzt war.

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Am Sonntag heulten um 21.06 Uhr in St. Martin am Silberberg die Sirenen. „Ein Bauer hat uns angerufen und gemeldet, dass ein Kalb in ein Bachbett gestürzt ist“, berichtet Ortsfeuerwehrkommandant Martin Liftenegger. Sofort machten sich die Einsatzkräfte auf den Weg, um dem hilflosen Tier zu helfen.

Der Einsatz stellte die Feuerwehrleute vor einige Herausforderungen. „Zuerst mussten wir zehn bis 15 Minuten zum Kalb absteigen. Währenddessen ist das Tier jedoch weitere 200 Meter den Hang hinuntergestürzt“, schildert Liftenegger. Aufgrund des schwierigen Geländes mussten die Einsatzkräfte den Bereich zunächst ausleuchten und sich selbst mit Seilen sichern.

Der Einsatz gestaltete sich schwierig.
Der Einsatz gestaltete sich schwierig.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Hüttenberg)

Mittels Tragesack wurde das Kalb geborgen
Anschließend galt es, das Jungtier über einen Bach und das steile Gelände wieder nach oben zu transportieren. „In einem Tragesack wurde das Kalb schließlich geborgen und hochgetragen“, so der Kommandant. Das Tier wog zwischen 30 und 40 Kilogramm. Das Kalb dürfte seiner Mutter nachgegangen sein und ist dabei abgestürzt“, erklärt Liftenegger.

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Der Einsatz dauerte bis etwa 23.30 Uhr in der Nacht. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Hüttenberg mit zehn Kräften sowie die Freiwillige Feuerwehr Mühlen mit 15 Feuerwehrleuten. Dank des engagierten Einsatzes konnte das Kalb unverletzt gerettet und seinem Besitzer zurückgebracht werden. 

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