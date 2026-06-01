Feuerwehren retten Kalb aus schwierigem Gelände

Mittels Tragesack wurde das Kalb geborgen

Anschließend galt es, das Jungtier über einen Bach und das steile Gelände wieder nach oben zu transportieren. „In einem Tragesack wurde das Kalb schließlich geborgen und hochgetragen“, so der Kommandant. Das Tier wog zwischen 30 und 40 Kilogramm. Das Kalb dürfte seiner Mutter nachgegangen sein und ist dabei abgestürzt“, erklärt Liftenegger.