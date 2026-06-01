Austria-Paukenschlag: Michael Wagner tritt zurück!

Dem Nachwuchs will die Austria künftig ja noch mehr Wichtigkeit geben. „Das war schon seit längerer Zeit ein Wunsch von mir, die Austria muss jetzt einmal eine Philosophie definieren. Nur mit der Jugend wird man aber sicher keine Berge versetzen. Ein wesentlicher Faktor soll eine ausgewogene Kaderstruktur mit Eigengewächsen, Unterschiedsspielern und routinierten Stützen sein. Klar ist aber auch, dass wir hier von einem langfristigen Plan sprechen, der nicht von heute auf morgen greifen wird“, sagte Wagner bei seinem Amtsantritt. Der mit seinen Geschäftspartnern und Unternehmen in der Privatwirtschaft vor seiner Funktion als Sportdirektor sehr erfolgreich war. „Für eine Veränderung hätte es keinen logischen Grund gegeben. Aber mein violettes Herz hat sich doch für diese neue Herausforderung entschieden“, stellte Wagner Ende November gegenüber der „Krone“ klar.