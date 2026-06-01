Wien als geheime Metropole für Crime (und Sex)

Der Besuch einer beliebigen Buchhandlung in der Stadt beweist: Es gibt mehr Wien-Krimis als man je lesen kann (und bei manchen auch will). Und doch existiert noch ein Vielfaches an Reißern mit der Bundeshauptstadt als Schauplatz, von denen hier noch niemand gehört hat – weil sie auf Englisch geschrieben wurden und fast nie in Übersetzungen erhältlich sind, obwohl sie in den USA und Großbritannien oft Mega-Bestseller sind.