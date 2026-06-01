Wien als geheime Metropole für Crime (und Sex)

Wien-Krimis gibt es schon mehr als genug, möchte man meinen. Der Markt hier ist aber winzig im Vergleich zu englischsprachigen Reißern, die in der Bundeshauptstadt spielen und die kein Wiener kennt. Alessandra Ranelli, die „Frau im roten Kleid“, ändert das wohl mit ihrem sündigen Bestseller.
Der Besuch einer beliebigen Buchhandlung in der Stadt beweist: Es gibt mehr Wien-Krimis als man je lesen kann (und bei manchen auch will). Und doch existiert noch ein Vielfaches an Reißern mit der Bundeshauptstadt als Schauplatz, von denen hier noch niemand gehört hat – weil sie auf Englisch geschrieben wurden und fast nie in Übersetzungen erhältlich sind, obwohl sie in den USA und Großbritannien oft Mega-Bestseller sind.
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