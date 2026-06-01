Viele große Momente und ein Wunsch zum Abschied

Marko Arnautovic ist beim Testspiel gegen Tunesien am Montagabend (20.45 Uhr) zum letzten Mal im Happel-Stadion zu sehen, wo er Rekorde löschte, Partys erlebte und jetzt auf eine Zugabe hofft.
Zur Premiere stand ein Doppelpack: Am 8. Oktober 2010 traf der damals 21-jährige Marko Arnautovic erstmals für Österreichs A-Team im Happel-Stadion, war beim 3:0 gegen Aserbaidschan mit einem Doppelpack Matchwinner – zugleich im sechsten Länderspiel seine ersten Treffer für Rot-Weiß-Rot: „So ein Nationalteam-Comeback zu haben, ist fantastisch“, bejubelte er damals seinen ersten Einsatz nach zuvor eineinhalbjähriger Abstinenz.
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