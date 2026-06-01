Viele große Momente und ein Wunsch zum Abschied

Zur Premiere stand ein Doppelpack: Am 8. Oktober 2010 traf der damals 21-jährige Marko Arnautovic erstmals für Österreichs A-Team im Happel-Stadion, war beim 3:0 gegen Aserbaidschan mit einem Doppelpack Matchwinner – zugleich im sechsten Länderspiel seine ersten Treffer für Rot-Weiß-Rot: „So ein Nationalteam-Comeback zu haben, ist fantastisch“, bejubelte er damals seinen ersten Einsatz nach zuvor eineinhalbjähriger Abstinenz.