„Sexistische Äußerung“ kostet Profi 65.000 Dollar

Der Tennisprofi hat sich für seine Aussagen bereits in den sozialen Medien entschuldigt. Er sei „sehr aufgebracht und emotional aufgewühlt“ gewesen, schrieb Vallejo bei Instagram. Seine Aussagen seien aber falsch interpretiert worden: „Ich möchte außerdem klarstellen, dass ich ihr die Niederlage nicht anlaste, sie hat während des gesamten Spiels eine gute Leistung gezeigt.“