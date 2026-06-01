Streetdance bringt Kärnten 45.000 Nächtigungen

Die IDO European-Championships bringen in der ersten Juni-Woche die besten Streetdance-Tänzer Europas nach Klagenfurt. 4800 Tänzer treten auf, bis zu 15.000 Besucher werden in der Messearena erwartet. Die Wörthersee-Region freut sich auf 45.000 Nächtigungen.
Die IDO European-Championships 2026 werden von 1. bis 7. Juni in Klagenfurt ausgetragen. Die besten Streetdance-Tänzer Europaskommen in die Landeshauptstadt. Ins Herz Kärntens und damit an einen neuen internationalen Treffpunkt der Tanzszene. Austragungsort ist die Messe Klagenfurt mit einer Eventfläche von mehr als 12.000 m², verteilt auf zwei Hallen inklusive der zentralen Messe-Arena für große Finalshows und Battles.
Das Event vereint internationale Streetdance-Kultur mit sportlicher Höchstleistung, kreativer Vielfalt und europäischem Teamgeist. Klagenfurt wird damit zur Bühne für moderne Jugendkultur, Bewegung, Austausch und Emotion – eingebettet in ein professionell organisiertes, mehrtägiges Tanzfestival mit großer medialer Reichweite.
15.000 Besucher erwartet
Nach den erfolgreichen Weltmeisterschaften in Graz (2022) und Laibach (2025) setzt Klagenfurt 2026 ein starkes Zeichen für Tanz, Jugend und europäische Zusammenarbeit. Zur IDO Europameisterschaft werden zwischen 12.000 und 15.000 Besucher erwartet, die über mehrere Tage hinweg für volle Tribünen und eine internationale Atmosphäre sorgen.
Zusätzlich werden über 4800 Tänzer erwartet, die sich zuvor über nationale Meisterschaften qualifiziert haben. Sie treten in den Disziplinen Hip Hop, Popping, Breaking, Streetdance Show und Battles an – sowohl in Solo-, Duo-, Team- als auch Formationswertungen. Die Teilnehmer reichen von Kindern bis zur Kategorie Adults 2.
Parallel dazu finden auch die IDO Couple-Dance-World & European Championships statt – mit Wettbewerben in Salsa, Bachata, Merengue, Caribbean Dance und weiteren Latin-Styles. Dadurch entsteht ein einzigartiges internationales Tanzfestival, das verschiedenste Tanzkulturen und Communities an einem Ort vereint.
Tänzer aus 30 Nationen treten auf
Zur Europameisterschaft werden Tänzer aus über 30 europäischen Ländern erwartet, darunter besonders große Delegationen aus Deutschland, Polen, Slowenien, Dänemark, Italien, Schweden und Tschechien. Die geografische Reichweite der Teilnehmer erstreckt sich von Gibraltar bis zur Ukraine sowie von Skandinavien bis auf den Balkan.
Die Tänzer sind überwiegend Schüler, Studierende oder junge Berufstätige. Viele Teilnehmer der Kategorie Adults 2 sind zusätzlich als Coaches, Pädagogen oder Choreografen tätig. Unter den Besuchern befinden sich zahlreiche Fachleute aus den Bereichen Tanz, Bildung und Kultur.
45.000 Nächtigungen am Wörthersee
Neben den sportlichen Highlights erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit internationaler Festivalatmosphäre, Food- & Chill-Areas sowie Streetfood-Trucks direkt am Veranstaltungsgelände. Dadurch wird die Europameisterschaft nicht nur zu einem hochklassigen Wettbewerb, sondern auch zu einem Erlebnis für Familien, Tanzfans und Kulturinteressierte aus ganz Europa.
Täglich finden die Bewerbe von etwa 9 bis 20 Uhr statt. Für Kärnten erwartet man durch die Veranstaltung bis zu 45.000 Nächtigungen sowie eine touristische Wertschöpfung in Millionenhöhe.
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