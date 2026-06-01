Streetdance bringt Kärnten 45.000 Nächtigungen

Die IDO European-Championships 2026 werden von 1. bis 7. Juni in Klagenfurt ausgetragen. Die besten Streetdance-Tänzer Europaskommen in die Landeshauptstadt. Ins Herz Kärntens und damit an einen neuen internationalen Treffpunkt der Tanzszene. Austragungsort ist die Messe Klagenfurt mit einer Eventfläche von mehr als 12.000 m², verteilt auf zwei Hallen inklusive der zentralen Messe-Arena für große Finalshows und Battles.