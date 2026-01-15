Warum beim autonomen Auto jetzt der Turbo zündet

Autos und Robotaxis, die ohne Sicherheitsfahrer oder Hand am Lenkrad von A nach B kurven, während ihre Insassen fernsehen, lesen, arbeiten oder schlafen – Tech-Unternehmen wie Tesla oder Waymo rühren seit Jahren die Werbetrommel für diese Vision und haben viele Fortschritte bei der nötigen Technik gemacht. Trotzdem musste man die breite Markteinführung immer wieder verschieben. Nun soll es aber schnell gehen.
Eigentlich sollte es Ende 2025 so weit sein – zumindest stellte Tesla-Boss Musk in Aussicht, vor dem Jahreswechsel mit seinen Cybercab-Robotaxis ohne Sicherheitsfahrer durchzustarten. Die Frist wurde (zum wiederholten Male) verpasst. Laut Musk, weil man nicht genug Daten gehabt habe. Die magische Marke setzte er bei zehn Milliarden unter Aufsicht zurückgelegten Meilen – die sollen genügen, um im Rechenzentrum ein KI-Modell zu entwickeln, das zuverlässig genug für die komplett unbeaufsichtigte, autonome Fahrt ist. Aber auch diese Zahl setzte Musk immer wieder nach oben. Wo steht die Branche wirklich, wann erwarten Experten den Durchbruch? Eine Bestandsaufnahme.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.