Warum beim autonomen Auto jetzt der Turbo zündet

Eigentlich sollte es Ende 2025 so weit sein – zumindest stellte Tesla-Boss Musk in Aussicht, vor dem Jahreswechsel mit seinen Cybercab-Robotaxis ohne Sicherheitsfahrer durchzustarten. Die Frist wurde (zum wiederholten Male) verpasst. Laut Musk, weil man nicht genug Daten gehabt habe. Die magische Marke setzte er bei zehn Milliarden unter Aufsicht zurückgelegten Meilen – die sollen genügen, um im Rechenzentrum ein KI-Modell zu entwickeln, das zuverlässig genug für die komplett unbeaufsichtigte, autonome Fahrt ist. Aber auch diese Zahl setzte Musk immer wieder nach oben. Wo steht die Branche wirklich, wann erwarten Experten den Durchbruch? Eine Bestandsaufnahme.