Schlüssel-KI ist da

Warum beim autonomen Auto jetzt der Turbo zündet

Digital
15.01.2026 18:00
Porträt von Dominik Erlinger
Von Dominik Erlinger

Autos und Robotaxis, die ohne Sicherheitsfahrer oder Hand am Lenkrad von A nach B kurven, während ihre Insassen fernsehen, lesen, arbeiten oder schlafen – Tech-Unternehmen wie Tesla oder Waymo rühren seit Jahren die Werbetrommel für diese Vision und haben viele Fortschritte bei der nötigen Technik gemacht. Trotzdem musste man die breite Markteinführung immer wieder verschieben. Nun soll es aber schnell gehen.

Eigentlich sollte es Ende 2025 so weit sein – zumindest stellte Tesla-Boss Musk in Aussicht, vor dem Jahreswechsel mit seinen Cybercab-Robotaxis ohne Sicherheitsfahrer durchzustarten. Die Frist wurde (zum wiederholten Male) verpasst. Laut Musk, weil man nicht genug Daten gehabt habe. Die magische Marke setzte er bei zehn Milliarden unter Aufsicht zurückgelegten Meilen – die sollen genügen, um im Rechenzentrum ein KI-Modell zu entwickeln, das zuverlässig genug für die komplett unbeaufsichtigte, autonome Fahrt ist. Aber auch diese Zahl setzte Musk immer wieder nach oben. Wo steht die Branche wirklich, wann erwarten Experten den Durchbruch? Eine Bestandsaufnahme.

Elon Musks Cybercab wird in Texas getestet, liegt aber hinter dem selbst gesetzten, ehrgeizigen ...
