USA griffen Iran mit Nachbau iranischer Drohnen an

Als größte Militärmacht der Welt sind die USA führend bei der Entwicklung neuer Waffentechnologien – und wissen diesen technologischen Vorsprung auch zu nutzen. Doch beim großen Enthauptungsschlag gegen den Iran kam am Wochenende eine ungewöhnlich primitive Waffe erstmalig zum Einsatz: Knattrige Billigdrohnen mit Sprengstoff an Bord. Sie müssen dem Regime in Teheran bekannt vorgekommen sein ...
Die fliegenden Bomben spielen seit Jahren im Ukraine-Krieg eine wichtige Rolle. Russland verließ sich bei der Beschaffung anfangs ganz auf den Iran, der als einer der Erfinder der Waffengattung gilt. Teheran sah in Kamikaze-Drohnen einen billigen, aus unterirdischen Bunkern zu startenden Ersatz für seine marode Luftwaffe und eine Abschreckung gegen Erzfeind Israel. Bei Luftangriffen auf Israel kamen die Shahed getauften Drohnen in großer Zahl zum Einsatz, in der Ukraine werden die Flugbomben mit dem Motorgeräusch eines Mopeds jede Nacht zu Dutzenden abgeschossen. US-Militärstrategen haben die Waffe studiert – und nun ihre eigene Kamikaze-Drohneneinheit. Sie wurde direkt vor der iranischen Haustür, stationiert. Am Wochenende gab sie den Mullahs zum ersten Mal die eigene Medizin zu kosten.
