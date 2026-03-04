Mossad verfolgte Khamenei vor Tötung jahrelang

„Kannten Teheran wie Jerusalem“

Weitere Kameras dienten dazu, Unmengen an Daten über die iranische Führung und ihre Bewegungen anzuhäufen. „Wir kannten Teheran wie Jerusalem“, sagte ein Insider gegenüber der „Financial Times“. „Und wenn man einen Ort so gut kennt wie die Straße, in der du aufwächst, fällt dir sofort auf, wenn etwas anders ist.“ Mithilfe von KI-Tools und Algorithmen habe man sich durch die Datenberge gewühlt. Der Großteil der Arbeit sei dabei von der israelischen Cyber-Eliteeinheit 8200 erledigt worden.