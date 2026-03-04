Rücktritt geplant? Klartext von Olympiasiegerin

„Alle sind besorgt, dass ich zurücktrete, das wird nicht passieren“, stellt Vittozzi gegenüber „Gazzetta dello Sport“ klar. Mindestens eine Saison wolle sie noch in Angriff nehmen. Vielleicht, so die Olympiasiegerin, werde sie aber sogar noch die Winterspiele 2030 in Frankreich in Angriff nehmen. Man sollte „nie nie sagen“.