„Alle sind besorgt“

Rücktritt geplant? Klartext von Olympiasiegerin

Wintersport
04.03.2026 10:55
Lisa Vittozzi hat klargestellt, dass sie mindestens noch eine Saison in Angriff nehmen möchte.
Lisa Vittozzi hat klargestellt, dass sie mindestens noch eine Saison in Angriff nehmen möchte.(Bild: AP/Andrew Medichini)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Große Sorgen in der Biathlon-Welt! Geht nach Dorothea Wierer und Franziska Preuß ein weiteres Aushängeschild verloren? Nachdem Verfolgungs-Olympiasiegerin Lisa Vittozzi zuletzt noch ihre Zukunft offengelassen hatte, herrschte vor allem in Italien Nervosität. Nun sah sich die 31-Jährige genötigt, Klartext zu sprechen. 

„Alle sind besorgt, dass ich zurücktrete, das wird nicht passieren“, stellt Vittozzi gegenüber „Gazzetta dello Sport“ klar. Mindestens eine Saison wolle sie noch in Angriff nehmen. Vielleicht, so die Olympiasiegerin, werde sie aber sogar noch die Winterspiele 2030 in Frankreich in Angriff nehmen. Man sollte „nie nie sagen“. 

Nach Olympiagold in der Verfolgung und Silber in der Mixed-Teamstaffel konzentriert sich Vittozzi nun noch auf das Saisonfinale. Drei Stationen sind dabei noch zu meistern. Anschließend möchte die Italienerin aber erstmal Abstand zum Biathlon gewinnen und einfach nur „Ruhe und Frieden in einem langen Urlaub“ haben. 

