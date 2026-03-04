Defibrillator gestohlen: Wer kennt diese Frau?

Es gibt wahrlich nichts, was es nicht gibt – und was nicht gestohlen wird: Nicht einmal Dinge, die im Ernstfall Leben retten können, sind vor Dieben sicher. Das beweist ein Fall in Tirol. Eine unbekannte Frau stahl bereits in der Vorwoche einen Defibrillator – einen Tag später wurde das Gerät zerstört aufgefunden. Jetzt veröffentlichte die Polizei ein Fahndungsfoto.