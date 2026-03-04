Defibrillator gestohlen: Wer kennt diese Frau?

Es gibt wahrlich nichts, was es nicht gibt – und was nicht gestohlen wird: Nicht einmal Dinge, die im Ernstfall Leben retten können, sind vor Dieben sicher. Das beweist ein Fall in Tirol. Eine unbekannte Frau stahl bereits in der Vorwoche einen Defibrillator – einen Tag später wurde das Gerät zerstört aufgefunden. Jetzt veröffentlichte die Polizei ein Fahndungsfoto.
Mit einem Streich oder einem Scherz hat das nichts mehr zu tun – immerhin kann das Gerät im Notfall über Leben und Tod entscheiden. Bereits am vergangenen Montag, 23. Februar, wurde aus dem öffentlich zugänglichen Foyer des Gemeindeamtes in Nassereith (Bezirk Imst) ein Defi gestohlen.
Fahndung nach junger Frau
Die Tat erfolgte exakt um 12.40 Uhr. Der Zeitpunkt kann deshalb so genau angegeben werden, weil der Diebstahl von einer Videoüberwachungskamera aufgenommen wurde. Die Bilder wurden am Mittwoch von der Polizei veröffentlicht – sie zeigen eine Frau mit dunkler Jacke und roter Kappe.
Straßenmeisterei fand Gerät im Graben
Während von der mutmaßlichen Diebin nach wie vor jede Spur fehlt, wurde der gestohlene Defibrillator einen Tag später, am 24. Februar, gegen 15 Uhr schwer beschädigt aufgefunden. „Mitarbeiter der Straßenmeisterei fanden das Gerät entlang der B189 Mieminger Straße“, heißt es von der Polizei.
Anhand der veröffentlichten Fahndungsfotos erhoffen sich die Ermittler nun, die Verdächtige ausforschen zu können.
Zweckdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen an die Polizeiinspektion Nassereith unter der Telefonnummer: 059 133/7103.
