Warum Dubais Influencer jetzt alle dasselbe sagen

Die Bilder sind erschreckend – und vor allem vor der Luxus-Kulisse ungewohnt: Rauchwolken über der Palm Jumeirah, Trümmer nach Einschlägen, Sirenen und Panik in der Stadt. Doch nur wenige Stunden nach den iranischen Raketen- und Drohnenangriffen auf Dubai und andere Golfstaaten zeichnen viele dort lebende Influencer plötzlich ein ganz anderes Bild. Selfies am Strand, entspannte Blicke vom Balkon, Kinder beim Spielen – und stets die gleiche Botschaft: „Wir fühlen uns sicher.“ Diese Botschaften haben allerdings einen schalen Beigeschmack.