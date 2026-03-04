Heimische Politik noch immer fest in Männerhand

Kanzler und Bundespräsident weiterhin männlich

Ganz nach oben zu kommen, fällt Frauen in der heimischen Politik weiterhin schwer. Eine Bundeskanzlerin gab es mit Brigitte Bierlein erst einmal. Sie wurde 2019 nach Zerbrechen der ÖVP-FPÖ-Koalition aufgrund der Ibiza-Affäre Chefin einer Beamtenregierung. Aus einer Nationalratswahl ging noch nie eine Regierung unter einer Frau hervor. Erste und bisher einzige Vizekanzlerin wurde 2000 Susanne Riess-Hahn (FPÖ, früher Riess-Passer). Eine Bundespräsidentin gab es überhaupt noch nie.