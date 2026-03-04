USA prüfen Gaming-Beteiligungen von Tencent

Das Weiße Haus diskutiert offenbar, ob der chinesische Konzern Tencent seine Anteile an großen Videospielkonzernen behalten darf. Diese könnten zur „Verhandlungsmasse“ gehören: US-Präsident Donald Trump bereitet sich derzeit auf ein Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping im April in China vor.