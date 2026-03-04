Bella Hadid in einem Hauch von Nichts am Laufsteg

Heiß, heißer, Bella Hadid! Die Model-Schönheit glänzte am Laufsteg des Luxus-Labels Saint Laurent in Paris in einem Hauch von Nichts und Spitze.
Kreativdirektor Anthony Vacarello stellte in Paris insgesamt 48 Stücke seiner neuen Kollektion für Saint Laurent vor. Absoluter Star der Fashion Show war aber eindeutig Bella Hadid und ihr aufreizender Look.
Verruchter Laufsteg-Look
Die 29-Jährige trug nämlich den angesagten Lingerie-Look: einen dunkelroten Body mit tiefem Dekolleté und Spaghettiträgern sowie einen schwarzen Bleistiftrock. Beide Stücke waren aus hauchzarter Spitze gefertigt und gaben mehr preis, als sie verbargen. Verführung pur!
Passend zu dem etwas verrucht anmutenden Designer-Look war auch das Make-up von Hadid ausdrucksstark angelegt: dunkle Smoky-Eyes gepaart mit weinroten Lippen, dazu streng zurückgebundene Haare. XXL-Ohrringe in Blütenform sorgten für einen weiteren Hingucker.
Hadids sexy Laufsteg-Auftritt wurde natürlich auch von den Promis in der Front Row gefeiert. Denn das Fashion-Defilee von Saint Laurent ließen sich Stars wie Zoë Kravitz, Olivia Wilde Michelle Pfeiffer, Charlotte Gainsbourg oder Opernball-Stargast Iris Law nicht entgehen.
Hadid musste zuletzt kürzertreten
Eigentlich ist Bella Hadid eine fixe Größe auf den Laufstegen während der Fashion Week in Paris oder Mailand. Doch die Model-Beauty ist zuletzt wegen ihres Kampfs mit der Lyme-Borreliose kürzergetreten.
Bereits seit 14 Jahren leidet Hadid an der chronischen neurologischen Erkrankung, mit der sie sehr offen umgeht. Erst kürzlich verriet sie, dass sie aufgrund der Lyme-Borreliose sogar fast ein Jahr lang gezwungen war, „jedes Jobangebot abzulehnen“.
