Heißer Spitzenlook

Bella Hadid in einem Hauch von Nichts am Laufsteg

Star-Style
04.03.2026 11:00
Bella Hadid trug bei der Fashion Show von Saint Laurent einen Hauch von Nichts.
Bella Hadid trug bei der Fashion Show von Saint Laurent einen Hauch von Nichts.(Bild: AFP/JULIEN DE ROSA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Heiß, heißer, Bella Hadid! Die Model-Schönheit glänzte am Laufsteg des Luxus-Labels Saint Laurent in Paris in einem Hauch von Nichts und Spitze.

Kreativdirektor Anthony Vacarello stellte in Paris insgesamt 48 Stücke seiner neuen Kollektion für Saint Laurent vor. Absoluter Star der Fashion Show war aber eindeutig Bella Hadid und ihr aufreizender Look. 

Verruchter Laufsteg-Look
Die 29-Jährige trug nämlich den angesagten Lingerie-Look: einen dunkelroten Body mit tiefem Dekolleté und Spaghettiträgern sowie einen schwarzen Bleistiftrock. Beide Stücke waren aus hauchzarter Spitze gefertigt und gaben mehr preis, als sie verbargen. Verführung pur!

Bella Hadid zog mit diesem Look bei der Schau von Saint Laurent alle Blicke auf sich.
Bella Hadid zog mit diesem Look bei der Schau von Saint Laurent alle Blicke auf sich.(Bild: AP/Tom Nicholson)

Passend zu dem etwas verrucht anmutenden Designer-Look war auch das Make-up von Hadid ausdrucksstark angelegt: dunkle Smoky-Eyes gepaart mit weinroten Lippen, dazu streng zurückgebundene Haare. XXL-Ohrringe in Blütenform sorgten für einen weiteren Hingucker.

Bella Hadid
Bella Hadid(Bild: AP/Tom Nicholson)

Hadids sexy Laufsteg-Auftritt wurde natürlich auch von den Promis in der Front Row gefeiert. Denn das Fashion-Defilee von Saint Laurent ließen sich Stars wie Zoë Kravitz, Olivia Wilde Michelle Pfeiffer, Charlotte Gainsbourg oder Opernball-Stargast Iris Law nicht entgehen.

Zoë Kravitz
Zoë Kravitz(Bild: AP/Tom Nicholson)
Olivia Wilde
Olivia Wilde(Bild: AP/Tom Nicholson)
Michelle Pfeiffer
Michelle Pfeiffer(Bild: AP/Tom Nicholson)
Charlotte Gainsbourg
Charlotte Gainsbourg(Bild: AP/Tom Nicholson)
Iris Law
Iris Law(Bild: AP/Tom Nicholson)

Hadid musste zuletzt kürzertreten
Eigentlich ist Bella Hadid eine fixe Größe auf den Laufstegen während der Fashion Week in Paris oder Mailand. Doch die Model-Beauty ist zuletzt wegen ihres Kampfs mit der Lyme-Borreliose kürzergetreten.  

Bella Hadid und ihr Cowboy Adan Banuelos haben sich nach zwei Jahren Beziehung getrennt.
Model wieder Single
Liebes-Aus bei Bella Hadid und ihrem Cowboy
27.01.2026

Bereits seit 14 Jahren leidet Hadid an der chronischen neurologischen Erkrankung, mit der sie sehr offen umgeht. Erst kürzlich verriet sie, dass sie aufgrund der Lyme-Borreliose sogar fast ein Jahr lang gezwungen war, „jedes Jobangebot abzulehnen“. 

Star-Style
04.03.2026 11:00
