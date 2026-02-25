Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kommt auf PlayStation

„Revival: Recolonization“: Strategischer Neuanfang

Spiele
25.02.2026 08:11
Porträt von krone.at
Von krone.at

Klassische Aufbau- und Eroberungsmechaniken in Kombination mit einer dynamischen, sich verändernden Welt erwarten ab Donnerstag auch PlayStation-Gamer in „Revival: Recolonization“. Entwickelt von HeroCraft, versetzt das Spiel Gamer in eine postapokalyptische Zukunft, in der die Menschheit nach einer globalen Katastrophe erneut Fuß auf der Erde fassen muss.

0 Kommentare

Ganz in der Tradition von „Civilization“ steht denn auch der Wiederaufbau der Zivilisation im Vordergrund. Als Anführer einer Fraktion erkundet man eine verwüstete Weltkarte, gründet Städte, erforscht Technologien und konkurriert mit anderen Überlebenden um Ressourcen, Territorium und Einfluss.

Neben Diplomatie und/oder militärischer Schlagkraft spielt die sich wandelnde Umwelt dabei eine besondere Rolle: Klimaveränderungen, Naturkatastrophen und globale Ereignisse beeinflussen das Spielfeld nachhaltig und zwingen Gamer in Schlüsselmomenten dazu, Strategien flexibel anzupassen.

Klimaveränderungen, Naturkatastrophen und globale Ereignisse beeinflussen das Spielfeld.
Klimaveränderungen, Naturkatastrophen und globale Ereignisse beeinflussen das Spielfeld.(Bild: HeroCraft)

„Revival erzeugt einen riesigen Möglichkeitsraum, mit dem du herumspielen kannst. Von plötzlichen Wetterumschwüngen über Zombieplage bis hin zum Verbot bestimmter Waffentypen“, beschreibt es der Entwickler. Da könne man schon mal überrascht werden ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Spiele
25.02.2026 08:11
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Videos

„Revival: Recolonization“ kombiniert klassische Aufbau- und Eroberungsmechaniken mit einer ...
Kommt auf PlayStation
„Revival: Recolonization“: Strategischer Neuanfang
„Sons of Sparta“ bringt „God of War“-Action in 2D mit handgezeichneter Pixelanimation auf die ...
Retro-Action
„God of War“ in 2D: Sony enthüllt „Sons of Sporta“
Auspacken, einschalten – und Bloatware ausmisten, heißt die Devise nach dem Handykauf. Doch es ...
Das Bloatware-Business
Von wo die Apps kommen, nach denen niemand fragte
KMM
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
191.379 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
185.583 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
132.873 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1229 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
1093 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
1077 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Mehr Spiele
Krone Plus Logo
Klage um Lootboxen
Brisantes Urteil: Geld zurück bei FIFA-Videospiel?
Krone Plus Logo
Das „Ei“ feiert 30er
Tamagotchi und Co.: So stauben Sie damit Geld ab!
Bruder erstochen
Teenager tötet Bruder im Streit wegen Videospiel
„Forbidden Solitaire“
Uralter Windows-Klassiker lehrt Gamer das Fürchten
100.000 US-Dollar wert
Räuber erbeuteten Pokémon-Karten in New York
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf