„Revival: Recolonization“: Strategischer Neuanfang

Klassische Aufbau- und Eroberungsmechaniken in Kombination mit einer dynamischen, sich verändernden Welt erwarten ab Donnerstag auch PlayStation-Gamer in „Revival: Recolonization“. Entwickelt von HeroCraft, versetzt das Spiel Gamer in eine postapokalyptische Zukunft, in der die Menschheit nach einer globalen Katastrophe erneut Fuß auf der Erde fassen muss.