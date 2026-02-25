„Revival: Recolonization“: Strategischer Neuanfang

Klassische Aufbau- und Eroberungsmechaniken in Kombination mit einer dynamischen, sich verändernden Welt erwarten ab Donnerstag auch PlayStation-Gamer in „Revival: Recolonization“. Entwickelt von HeroCraft, versetzt das Spiel Gamer in eine postapokalyptische Zukunft, in der die Menschheit nach einer globalen Katastrophe erneut Fuß auf der Erde fassen muss.
Ganz in der Tradition von „Civilization“ steht denn auch der Wiederaufbau der Zivilisation im Vordergrund. Als Anführer einer Fraktion erkundet man eine verwüstete Weltkarte, gründet Städte, erforscht Technologien und konkurriert mit anderen Überlebenden um Ressourcen, Territorium und Einfluss.
Neben Diplomatie und/oder militärischer Schlagkraft spielt die sich wandelnde Umwelt dabei eine besondere Rolle: Klimaveränderungen, Naturkatastrophen und globale Ereignisse beeinflussen das Spielfeld nachhaltig und zwingen Gamer in Schlüsselmomenten dazu, Strategien flexibel anzupassen.
„Revival erzeugt einen riesigen Möglichkeitsraum, mit dem du herumspielen kannst. Von plötzlichen Wetterumschwüngen über Zombieplage bis hin zum Verbot bestimmter Waffentypen“, beschreibt es der Entwickler. Da könne man schon mal überrascht werden ...
