Google-Projekt in Kronstorf: Mehrere Verstöße

Weitere Kontrollen geplant

Für das Bauvorhaben war eigens eine österreichische Tochtergesellschaft gegründet worden. Aufgrund verzögerter administrativer Abläufe rund um den Jahreswechsel waren jedoch mehrere Beschäftigte zum Zeitpunkt des Arbeitsbeginns noch nicht ordnungsgemäß zur Sozialversicherung angemeldet. Zudem lag die erforderliche gewerberechtliche Berechtigung noch nicht vor.