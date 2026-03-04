Belgien fordert 10 Mio. Kaution für Russen-Tanker

Flagge Guineas, russischer Kapitän

Belgische Spezialkräfte hatten die „Ethera“ am Sonntag in der Nordsee abgefangen und nach Seebrügge gebracht. Nach belgischen Regierungsangaben fuhr das Schiff fälschlicherweise unter der Flagge Guineas. Der russische Kapitän des Schiffes sowie die 20-köpfige Mannschaft wurden angewiesen, an Bord des Tankers zu bleiben. Die meisten Mannschaftsmitglieder sind den Angaben zufolge Inder, unter den sieben Offizieren befinden sich zudem drei Georgier und ein Indonesier.