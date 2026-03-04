Österreichs Nationalteam hat einen neuen Trainer

Österreichs Volleyball-Männer haben einen neuen Teamchef. Adam Swaczyna wurde bis inklusive der angestrebten Eurovolley-Endrunde 2028 verpflichtet. Der 38-jährige Pole hat u.a. Olympia-Silber 2024 als Assistant Coach mit Polen und auch einen Champions-League-Titel aufzuweisen. Er wird weiterhin parallel mit dem VfB Friedrichshafen arbeiten, mit dem er aktuell im deutschen Cup-Finale steht. Swaczyna setzte sich gegen nicht weniger als 50 Bewerber um den Posten durch.
Sein erster Einsatz für den ÖVV ist die CEV European League – seit diesem Jahr auch die EuroVolley-Qualifikation – mit dem Heimturnier (5. bis 7. Juni) im Multiversum Schwechat. Swaczyna bedankte sich für das Vertrauen.
„Die gesteckten Ziele sind anspruchsvoll und zugleich äußerst motivierend. Mein Anspruch ist es, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um das A-Nationalteam, junge Talente und den Volleyball in Österreich insgesamt weiterzuentwickeln“, erklärte der Pole. Das Ziel sei klar definiert: „Österreich zurück zu einer Europameisterschaft zu führen.“
