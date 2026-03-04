Österreichs Nationalteam hat einen neuen Trainer

Österreichs Volleyball-Männer haben einen neuen Teamchef. Adam Swaczyna wurde bis inklusive der angestrebten Eurovolley-Endrunde 2028 verpflichtet. Der 38-jährige Pole hat u.a. Olympia-Silber 2024 als Assistant Coach mit Polen und auch einen Champions-League-Titel aufzuweisen. Er wird weiterhin parallel mit dem VfB Friedrichshafen arbeiten, mit dem er aktuell im deutschen Cup-Finale steht. Swaczyna setzte sich gegen nicht weniger als 50 Bewerber um den Posten durch.