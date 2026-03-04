Heimischer Immobilienmarkt kommt wieder in Schwung

Spitzenreiter Vorarlberg

Spitzenreiter Vorarlberg verzeichnete bezüglich der Transaktionen ein Plus von 26,2 Prozent, mit einem Anstieg von 24,4 Prozent rangiert Wien gleich auf Platz zwei. Mit Abstand folgen die Steiermark (+19,2 Prozent) und knapp beisammen Niederösterreich (+17,8 Prozent) und Salzburg (+17,2 Prozent). Fünf Prozentpunkte geringer war das Marktwachstum in Kärnten (+12,3 Prozent), danach kommen Oberösterreich (+11,1 Prozent), Tirol (+10,3 Prozent) und das Burgenland (+8,5 Prozent).