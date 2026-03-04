Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Odyssee nach Dubai

Franjo Pooth am Weg zu Rocco 18 Stunden gestrandet

Society International
04.03.2026 10:18
Die Reise nach Dubai zu Sohn Rocco gestaltet sich für Franjo Pooth noch schwieriger als ...
Die Reise nach Dubai zu Sohn Rocco gestaltet sich für Franjo Pooth noch schwieriger als befürchtet. Der Ehemann von Verona Pooth strandete für 18 Stunden am Flughafen in Istanbul und musste alle Pläne über den Haufen werfen.(Bild: Viennareport)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das Drama um Sohn Rocco, der derzeit ohne seine Eltern in Dubai festsitzt, spitzt sich immer weiter zu. Zwar machte sich Papa Franjo Pooth bereits auf den Weg zu seinem Sohn, doch die Anreise läuft nicht, wie geplant ...

0 Kommentare

Eigentlich wollte sich Franjo Pooth über Istanbul, Kairo und Riad in Saudi-Arabien auf den Weg zu Sohn Rocco, der in Dubai festsitzt, machen. Eine mehrstündige Autofahrt durch die Wüste inklusive.

In Box am Flughafen übernachtet
Doch am Dienstagabend meldete sich eine besorgte Verona Pooth bei ihren Fans und verriet in ihrer Instagram-Story: „Die Route, die er sich vorgenommen hat, hat nicht funktioniert.“

Verona Pooth teilte in ihrer Instagram-Story einen kurzen Clip von Ehemann Franjo, der auf dem ...
Verona Pooth teilte in ihrer Instagram-Story einen kurzen Clip von Ehemann Franjo, der auf dem Weg nach Dubai am Flughafen von Instanbul gestrandet war.(Bild: instagram.com/verona.pooth)

Denn schon in Istanbul war für Franjo erst einmal Endstation, wie dieser selbst verriet: „Bin seit fast 18 Stunden gefangen am Flughafen.“ Der Plan, nach nur 24 Stunden seinen Sohn in die Arme zu schließen, scheiterte vorerst. „Franjo hat in einer Box am Flughafen übernachtet“, schilderte Verona Pooth weiter.

Der ursprüngliche Plan musste über Bord geworfen werden, nun soll es mit dem Flugzeug in den Oman gehen und von dort aus mit dem Auto weiter nach Dubai.

„Mama, uns geht es gut“
Ein kleiner Trost für Mama Verona: „Mein ganz, ganz großes Glück ist Louisa.“ Denn immerhin sei Rocco nicht ganz allein in Dubai, sondern mit der Freundin von Bruder San Diego. Und die 57-Jährige weiß, dass sie sich auf Louisa verlassen kann. Wie auch eine Grußbotschaft der beiden beweist.

Denn vom Balkon der Penthouse-Wohnung der Familie Pooth schickten Rocco und Louisa einen kurzen Clip an Verona, die diesen mit ihren Fans teilte. „Hallo Mama, uns geht es gut!“, erklärte Rocco in dem Video. Und Louisa fügte hinzu: „Die Explosionen werden auch immer weniger.“ Die Zeit vertreiben sich die beiden aktuell übrigens am liebsten mit Kartenspielen.

Lesen Sie auch:
Verona und Franjo Pooth sind in großer Sorge um ihren Sohn Rocco (14), der gerade in Dubai ...
Mission durch Wüste
Verona Pooths Sohn Rocco (14) sitzt in Dubai fest
03.03.2026

Und dann gab es auch noch gute Nachrichten von Franjo Pooth. Denn wie Verona einige Stunden später noch mitteilte, sei ihr Ehemann endlich im Oman gelandet ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
04.03.2026 10:18
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
443.165 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
410.061 mal gelesen
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
351.411 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
3495 mal kommentiert
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
3223 mal kommentiert
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Kolumnen
Wenn Herbert Kickl unser Bundeskanzler wäre …
1071 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Mehr Society International
Odyssee nach Dubai
Franjo Pooth am Weg zu Rocco 18 Stunden gestrandet
Krebs-Kampf verloren
Model & „Dallas“-Star Annabel Schofield gestorben
„Macht mir Spaß“
Eva Habermann zieht sich mit 50 für „Playboy“ aus
„Verdammt stolz!“
Jamie Lee Curtis entblößt ihren Spitzen-BH im Taxi
„Feierten tagelang“
Boris Becker über Party-Exzesse bei P. Diddy
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf