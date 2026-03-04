„Die Hotelkosten werden nun doch nicht übernommen“

Wer sich derzeit in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufhält, ist laut einer von der Regierung offiziell übermittelten Nachricht sicher. Viele Urlauber entschieden sich daher gegen eine mögliche, aber durchaus riskante Heimreise über den Landweg nach Saudi-Arabien und den Oman. Stattdessen verblieben sie in den Hotels. Die örtliche Regierung hatte schließlich auch groß angekündigt: „Wir übernehmen dafür die Kosten.“

„Günstige Tarife für Gestrandete“

Wenige Tage später sieht die Situation jetzt aber offenbar doch wieder anders aus. „Anscheinend werden die Beherbergungskosten nun doch nicht mehr gänzlich von der Regierung übernommen“, so eine Urlauberin gegenüber der „Krone“. Bis 2. März wurde alles bezahlt – seit Dienstag gibt es nun „günstige Tarife für Gestrandete“.