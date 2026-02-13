„God of War“ in 2D: Sony enthüllt „Sons of Sporta“

Mit „God of War: Sons of Sparta“ hat Sony überraschend einen im Universum der beliebten Action-Reihe angesiedelten 2D-Plattformer enthüllt. Und auch für alle Fans des originalen „God of War“ gibt es Neuigkeiten.
Bei „God of War: Sons of Sparta“ handelt es sich laut PlayStation-Blog um einen 2D-Action-Plattformer mit einer „kanonischen Geschichte, die in Kratos‘ Jugend während seines harten Trainings in der Agoge an der Seite seines Bruders Deimos spielt.“
Um sich einer Vielzahl von Feinden zu stellen, muss Kratos in dem Retro-Spaß demnach tödliche Fähigkeiten im Umgang mit Speer und Schild erlernen und mächtige göttliche Artefakte, die Gaben des Olymp, nutzen.
Neuauflage angekündigt
Das Pixel-Abenteuer ist ab sofort erhältlich und könnte damit allen „God of War“-Fans helfen, die Wartezeit bis zum Erscheinen der zeitgleich angekündigten Neuauflage der ursprünglichen „God of War“-Trilogie zu überbrücken.
Wie Sony mitteilte, befinde sich das Projekt noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase. „Wir bitten daher um Geduld, da es noch eine Weile dauern wird, bis wir weitere Informationen veröffentlichen können. Sobald wir ein Update präsentieren können, wird es ein umfangreiches sein!“
