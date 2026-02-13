Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Retro-Action

„God of War“ in 2D: Sony enthüllt „Sons of Sporta“

Spiele
13.02.2026 08:08
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mit „God of War: Sons of Sparta“ hat Sony überraschend einen im Universum der beliebten Action-Reihe angesiedelten 2D-Plattformer enthüllt. Und auch für alle Fans des originalen „God of War“ gibt es Neuigkeiten.

0 Kommentare

Bei „God of War: Sons of Sparta“ handelt es sich laut PlayStation-Blog um einen 2D-Action-Plattformer mit einer „kanonischen Geschichte, die in Kratos‘ Jugend während seines harten Trainings in der Agoge an der Seite seines Bruders Deimos spielt.“ 

„Sons of Sparta“ verspricht eine Geschichte „über Pflicht, Ehre und Brüderlichkeit“.
„Sons of Sparta“ verspricht eine Geschichte „über Pflicht, Ehre und Brüderlichkeit“.(Bild: PlayStation)

Um sich einer Vielzahl von Feinden zu stellen, muss Kratos in dem Retro-Spaß demnach tödliche Fähigkeiten im Umgang mit Speer und Schild erlernen und mächtige göttliche Artefakte, die Gaben des Olymp, nutzen. 

Neuauflage angekündigt
Das Pixel-Abenteuer ist ab sofort erhältlich und könnte damit allen „God of War“-Fans helfen, die Wartezeit bis zum Erscheinen der zeitgleich angekündigten Neuauflage der ursprünglichen „God of War“-Trilogie zu überbrücken. 

Wie Sony mitteilte, befinde sich das Projekt noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase. „Wir bitten daher um Geduld, da es noch eine Weile dauern wird, bis wir weitere Informationen veröffentlichen können. Sobald wir ein Update präsentieren können, wird es ein umfangreiches sein!“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Spiele
13.02.2026 08:08
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Videos

„Sons of Sparta“ bringt „God of War“-Action in 2D mit handgezeichneter Pixelanimation auf die ...
Retro-Action
„God of War“ in 2D: Sony enthüllt „Sons of Sporta“
Auspacken, einschalten – und Bloatware ausmisten, heißt die Devise nach dem Handykauf. Doch es ...
Das Bloatware-Business
Von wo die Apps kommen, nach denen niemand fragte
Mit Tastatur und Stift
Matepad 12X im Test: Profi-Tablet zum Sparpreis?
KMM
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
166.631 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Olympia
GOLD! Rot-weiß-rote Sensation in Team-Kombi
161.737 mal gelesen
Katharina Huber (re.) und Arianne Rädler jubeln über die Goldene.
Olympia
Nach Blamage: Shiffrin zittert vor ÖSV-Trainer
148.806 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1269 mal kommentiert
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
965 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Oberösterreich
ÖVP-Politiker Wöginger für Anwalt „Bauernopfer“
735 mal kommentiert
Wöginger traf um 9.18 Uhr am Linzer Landesgericht ein.
Mehr Spiele
Krone Plus Logo
Das „Ei“ feiert 30er
Tamagotchi und Co.: So stauben Sie damit Geld ab!
Bruder erstochen
Teenager tötet Bruder im Streit wegen Videospiel
„Forbidden Solitaire“
Uralter Windows-Klassiker lehrt Gamer das Fürchten
100.000 US-Dollar wert
Räuber erbeuteten Pokémon-Karten in New York
Das erste Foto ist da!
So mega hot ist Sophie Turner als neue Lara Croft
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf