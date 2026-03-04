Tiroler tappte auf TikTok in fiese Wohnungsfalle

Bearbeitungsgebühr, um Wohnung zu reservieren

Nach einer kurzen Nachricht erhielt er prompt Antwort. Die weitere Kommunikation verlagerte sich auf WhatsApp. Dort wurde ihm ein professionell wirkendes Exposé übermittelt. Um die Wohnung „verbindlich zu reservieren“, musste der Tiroler lediglich eine Bearbeitungsgebühr von 50 Euro überweisen. „Es wurde mir versprochen, dass ich das Geld bei Zustandekommen des Mietvertrages sofort rückerstattet bekomme“, erinnert sich der 27-Jährige.