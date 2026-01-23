Jeden Freitag Prosecco – bin ich alkoholkrank?

US-Zukunft von Videoplattform TikTok gesichert
Neue Firma gegründet
Ein Glas Wein zum Essen, ein Prosecco am Freitagabend – viele Menschen greifen am Wochenende zu Alkohol. Doch stellt das nur ein harmloses Ritual dar oder bereits ein unterschätztes Risiko? Der Wiener Allgemeinmediziner und Vorsorge‑Experte Dr. Christian Maté ordnet ein, wann es beim Feiern zu viel wird.
Österreicher trinken regelmäßig – mit einem durchschnittlichen Konsum von 11,3 Litern reinem Alkohol pro Kopf und Jahr fällt der Konsum höher als in den meisten anderen EU-Ländern. Sind wir ein Land der Alkoholiker, und wie steht es um Sie? Machen Sie den Test!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.