Motorsport-Legende springt ins kalte Wasser
„Bissl eigenartig“
Für Franky Zorn macht am Wochenende der Frühling kurz Pause. Der 55-jährige Eisspeedway-Großmeister startet bei den ersten beiden WM-Läufen in Deutschland und hat dabei ein Heimrennen vor sich. Die Erwartungen halten sich aus gutem Grund aber in Grenzen.
„Ein bissl eigenartig ist es schon“, sagt Franky Zorn in Hinblick auf die Eisspeedway-Weltmeisterschaft in Inzell. „Man steht mit dem kurzen Leiberl draußen und drinnen herrschen tiefe Temperaturen“, muss der Salzburger auch ein bisschen schmunzeln. Sein Sport kann auch im Frühling noch über die Bühne gehen. Eishallen sei Dank.
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