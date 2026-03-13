Motorsport-Legende springt ins kalte Wasser

„Ein bissl eigenartig ist es schon“, sagt Franky Zorn in Hinblick auf die Eisspeedway-Weltmeisterschaft in Inzell. „Man steht mit dem kurzen Leiberl draußen und drinnen herrschen tiefe Temperaturen“, muss der Salzburger auch ein bisschen schmunzeln. Sein Sport kann auch im Frühling noch über die Bühne gehen. Eishallen sei Dank.