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Anklage nach brisanter Kärntner Nazi-Ausstellung

Kärnten
13.03.2026 18:00
Die Ausstellung „Hinschauen! Poglejmo“ im Kärntner Landesmuseum war Teil des Erinnerungsjahres ...
Die Ausstellung „Hinschauen! Poglejmo“ im Kärntner Landesmuseum war Teil des Erinnerungsjahres 2025.(Bild: Kerstin Wassermann)
Porträt von Kerstin Wassermann
Von Kerstin Wassermann

Erstmals wurde im Vorjahr im Kärntner Landesmuseum die NS-Vergangenheit Kärntens und vor allem auch der Umgang damit in den Jahrzehnten danach aufgearbeitet. Diese Ausstellung sorgte aufgrund ihrer Brisanz für viel Wirbel – und hat nun sogar zu einem prominent besetzten Prozess am Klagenfurter Landesgericht geführt.

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„Hinschauen! Poglejmo“ lautete der Titel der Sonderschau, in der eindrucksvoll und teilweise erstmalig dunkle Kapitel der NS-Zeit in Kärnten aufgearbeitet wurden. Diese Ausstellung wurde als Teil des Erinnerungsjahres 2025 durchaus kontroversiell aufgenommen. Und hat nun auch die Justiz beschäftigt.

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