Anklage nach brisanter Kärntner Nazi-Ausstellung

Erstmals wurde im Vorjahr im Kärntner Landesmuseum die NS-Vergangenheit Kärntens und vor allem auch der Umgang damit in den Jahrzehnten danach aufgearbeitet. Diese Ausstellung sorgte aufgrund ihrer Brisanz für viel Wirbel – und hat nun sogar zu einem prominent besetzten Prozess am Klagenfurter Landesgericht geführt.