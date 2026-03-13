Anklage nach brisanter Kärntner Nazi-Ausstellung

21 Jahre jung – und schon 15 Rallye im Rückspiegel
Neue Generation
Erstmals wurde im Vorjahr im Kärntner Landesmuseum die NS-Vergangenheit Kärntens und vor allem auch der Umgang damit in den Jahrzehnten danach aufgearbeitet. Diese Ausstellung sorgte aufgrund ihrer Brisanz für viel Wirbel – und hat nun sogar zu einem prominent besetzten Prozess am Klagenfurter Landesgericht geführt.
„Hinschauen! Poglejmo“ lautete der Titel der Sonderschau, in der eindrucksvoll und teilweise erstmalig dunkle Kapitel der NS-Zeit in Kärnten aufgearbeitet wurden. Diese Ausstellung wurde als Teil des Erinnerungsjahres 2025 durchaus kontroversiell aufgenommen. Und hat nun auch die Justiz beschäftigt.
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