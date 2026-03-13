21 Jahre jung und schon 15 Rallyes im Rückspiegel

Aktuell läuft im Rebenland rund um Leutschach der zweite Lauf zur österreichischen Rallye-Staatsmeisterschaft. Die „Krone“ begab sich im Fahrerlager auf Spurensuche und entdeckte, dass die „Jungen Wilden“ hinter dem Steuer am Vormarsch sind. Für einen argen Aufreger sorgte allerdings ein Routinier.