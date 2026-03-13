21 Jahre jung und schon 15 Rallyes im Rückspiegel

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Bundesliga im Ticker
Aktuell läuft im Rebenland rund um Leutschach der zweite Lauf zur österreichischen Rallye-Staatsmeisterschaft. Die „Krone“ begab sich im Fahrerlager auf Spurensuche und entdeckte, dass die „Jungen Wilden“ hinter dem Steuer am Vormarsch sind. Für einen argen Aufreger sorgte allerdings ein Routinier.
Raimund Baumschlager gibt mit 66 Jahren noch immer Vollgas, Manfred Stohl sorgte mit einem siegreichen Comeback im Alter von 53 Jahren für Furore und Serien-Staatsmeister Simon Wagner ist mit 32 Jahren gerade im besten Rallye-Alter. Im Windschatten der Routiniers wächst aber eine neue Generation heran.
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