Hautkrebs früh erkennen: Jetzt die Haut checken!

Risikopersonen engmaschig kontrollieren

Manche Personen haben überdies ein „erhöhtes Risiko“ für Hautkrebs. Dieses besteht laut Dr. Maté dann, wenn einer oder mehrere der folgenden Punkte zutreffen: Viele oder atypische Muttermale, häufige oder intensive UV‑Exposition – besonders viele Sonnenbrände in Kindheit und Jugend, Hautkrebs (v. a. Melanom) in der Familie, sehr helle Haut, die schnell verbrennt oder Menschen, die unter Immunsuppression (Transplantation, bestimmte Medikamente) stehen. „Wer in eine dieser Kategorien fällt, sollte engmaschiger kontrolliert werden“, erklärt Dr. Maté.