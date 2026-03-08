Vorteilswelt
Mikrobiom schützen

Damit der Darm nicht aus dem Gleichgewicht gerät

Medizinische Vorsorge & Körperbewusstsein
08.03.2026 12:00
Rund 70 Prozent unserer Immunzellen sitzen im Darm.
Rund 70 Prozent unserer Immunzellen sitzen im Darm.
Porträt von Susanne Zita
Von Susanne Zita

Der Darm ist weit mehr als ein Verdauungsorgan: Er steuert große Teile unseres Immunsystems, beeinflusst die Hautgesundheit und entscheidet mit, ob der Körper gelassen reagiert – oder überempfindlich. Gerät das Darmmikrobiom aus der Balance, kann das Allergien, Hautprobleme und Verdauungsbeschwerden begünstigen.

Rund 70 Prozent unserer Immunzellen sitzen im Darm – dort wird täglich entschieden, ob das Abwehrsystem ruhig arbeitet oder überreagiert. Gleichzeitig ist der Darm über die sogenannte Darm‑Haut‑Achse eng mit der Haut verbunden. Gerät das Mikrobiom aus dem Gleichgewicht, kann die Hautbarriere schwächer werden und Entzündungen leichter entstehen.

Unsere moderne Lebensweise setzt dem Darm jedoch zu: viel Zucker, Fertigprodukte, Stress, Bewegungsmangel oder häufige Medikamente können die Vielfalt der Darmbakterien verringern. Fachleute sprechen dann von einer Dysbiose.

Die Darmschleimhaut wird durchlässiger, unerwünschte Stoffe gelangen leichter in den Körper, und das Immunsystem reagiert schneller gereizt – oft in Form von Allergien. Auch Verdauungsbeschwerden wie Blähungen, Bauchschmerzen oder Völlegefühl treten dann häufiger auf. Nicht selten hängen Hautprobleme, Allergien und Magen‑Darm‑Beschwerden zusammen, weil sie denselben Ursprung haben: ein gestörtes Gleichgewicht im Darm.

Trainer“ für das Immunsystem
Gesunde Darmbakterien wirken wie Trainer für das Immunsystem. Sie unterstützen regulatorische T‑Zellen, die überschießende Reaktionen dämpfen und Toleranz gegenüber harmlosen Stoffen fördern. Bestimmte Bakterien – etwa Bifidobakterien und Laktobazillen – sowie ihre Stoffwechselprodukte wie kurzkettige Fettsäuren helfen, Entzündungen zu bremsen und das Immunsystem auszubalancieren.

Die Darmschleimhaut ist eine hochaktive Schutzschicht. Sie entscheidet, welche Stoffe in den Körper gelangen dürfen und welche draußen bleiben müssen. Eine intakte Schleimhaut bildet Antikörper, hält Krankheitserreger zurück und verhindert, dass Allergene oder Bakterienbestandteile unkontrolliert in den Blutkreislauf gelangen. Wird sie durchlässig, gerät das Immunsystem schneller in Alarmbereitschaft – ein zentraler Mechanismus bei Allergien und entzündlichen Beschwerden.

Wenig Belastung ist wichtig
Damit das empfindliche Gleichgewicht im Darm erhalten bleibt, braucht das Mikrobiom vor allem Vielfalt und möglichst wenig Belastung. Eine abwechslungsreiche Ernährung mit vielen ballaststoffreichen Lebensmitteln wie Gemüse, Hülsenfrüchten, Vollkornprodukten und Nüssen liefert den Darmbakterien die Nährstoffe, die sie für ihre Arbeit benötigen. Auch fermentierte Lebensmittel wie Joghurt, Kefir, Sauerkraut oder Kimchi können das bakterielle Gleichgewicht positiv beeinflussen.

Stressreduktion, ausreichend Schlaf und regelmäßige Bewegung tragen ebenfalls dazu bei, dass das Immunsystem ruhiger arbeitet und die Darmbarriere stabil bleibt. Gleichzeitig lohnt es sich, stark verarbeitete Produkte, übermäßigen Zucker und unnötige Medikamenteneinnahme zu reduzieren, da sie das Mikrobiom belasten können.

Ein gut gepflegter Darm ist kein kurzfristiges Projekt, sondern eine langfristige Investition in die eigene Gesundheit – und er dankt es mit einer stabileren Abwehr, einer ruhigeren Verdauung und oft auch mit einer ausgeglicheneren Haut.

Medizinische Vorsorge & Körperbewusstsein
08.03.2026 12:00
