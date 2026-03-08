Damit der Darm nicht aus dem Gleichgewicht gerät

Wenig Belastung ist wichtig

Damit das empfindliche Gleichgewicht im Darm erhalten bleibt, braucht das Mikrobiom vor allem Vielfalt und möglichst wenig Belastung. Eine abwechslungsreiche Ernährung mit vielen ballaststoffreichen Lebensmitteln wie Gemüse, Hülsenfrüchten, Vollkornprodukten und Nüssen liefert den Darmbakterien die Nährstoffe, die sie für ihre Arbeit benötigen. Auch fermentierte Lebensmittel wie Joghurt, Kefir, Sauerkraut oder Kimchi können das bakterielle Gleichgewicht positiv beeinflussen.