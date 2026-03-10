Bin ich allergisch? Besser rasch abchecken lassen!

Intradermaltest

Dieser Test wird hauptsächlich bei Verdacht auf Insektengiftallergien eingesetzt, wenn der Pricktest negativ war, aber ein hoher klinischer Verdacht besteht. Dabei wird eine geringe Menge an Allergen in die Haut gespritzt. Nach 10 bis 20 Minuten wird abgelesen. Es kann zu lokalem Juckreiz kommen. Dieser Test ist empfindlicher als der Pricktest, birgt aber auch ein höheres Risiko für Reaktionen und wird daher nicht als erste Wahl eingesetzt.