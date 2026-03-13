ORF-Gagenkaiser Strobl: Um diese Luxusrente geht‘s

ORF-Medienmanager und Gagenkaiser Pius Strobl mischt beim Sturz von Generaldirektor Roland Weißmann kräftig mit: Quasi als edler Ritter der vom Rundfunk-Chef mit Fotos und Handy-Chats sexuell belästigten Mitarbeiterin, wie er sich selbst outete. Im Hintergrund der pikanten Affäre geht es freilich um enorm viel Geld. Krone+ kennt alle Details des unverschämt hohen Luxusvertrages, den Pius Strobl will. Plus: Wie Weißmann seine Sicht der Liasion darstellt.
Nach dem Burnout-Abgang der Radiostimme der Nation Robert Kratky ist Küniglberg-Urgestein Pius Strobl mit einem Jahresbrutto-Gehalt von 450.000 Euro – mehr als bis vor wenigen Tagen sein Chef – der neue ORF-Spitzenverdiener. Ab 1. Jänner 2027 endet aber seine Ära im Öffentlich-Rechtlichen. Dann geht der schon bald 70-Jährige in Pension.
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