ORF-Gagenkaiser Strobl: Um diese Luxusrente geht‘s

ORF-Medienmanager und Gagenkaiser Pius Strobl mischt beim Sturz von Generaldirektor Roland Weißmann kräftig mit: Quasi als edler Ritter der vom Rundfunk-Chef mit Fotos und Handy-Chats sexuell belästigten Mitarbeiterin, wie er sich selbst outete. Im Hintergrund der pikanten Affäre geht es freilich um enorm viel Geld. Krone+ kennt alle Details des unverschämt hohen Luxusvertrages, den Pius Strobl will. Plus: Wie Weißmann seine Sicht der Liasion darstellt.