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Ihn holt keiner ein

Vorsicht Radar: Sturms Schnellster muss aufpassen

Steiermark
13.03.2026 18:30
Belmin Beganovic muss in der „30er“-Zone aufpassen.
Belmin Beganovic muss in der „30er“-Zone aufpassen.(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU / APA / picturedesk.com)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

Mit dem Schlager bei der Wiener Austria startet Sturm am Sonntag (17) in die Meistergruppe. Da sollen Sturms „Raketen“ im Kader zünden. Aber einem Mann können die Profis des Meisters nicht das Wasser reichen: Belmin Beganovic. Keiner ist so schnell wie der Stürmer. Seine Höchstgeschwindigkeit stammt aus seiner Zeit in Ried.

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Das Sturm-Training war schon lange vorbei, da hatte Belmin Beganovic noch immer nicht genug. Ohne Fleiß kein Preis. Hätte nicht ein Trainer sie zum Aufhören aufgefordert, „Bego“ und Arjan Malic wären wohl noch lange am Platz gewesen. „Wir machen das immer. Nach dem Training üben wir noch ein paar Abschlüsse“, sagt der Stürmer, der beim 2:0 zuletzt gegen Altach sein drittes Saisontor erzielte. Mit seiner Ausbeute ist der 21-Jährige, auch wenn es immer ein bisserl mehr sein könnte, zufrieden. „Es ist okay so. Wichtig ist mir, dass ich in jedem Spiel versuche, immer alles zu geben.“

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