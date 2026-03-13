Vorsicht Radar: Sturms Schnellster muss aufpassen

Das Sturm-Training war schon lange vorbei, da hatte Belmin Beganovic noch immer nicht genug. Ohne Fleiß kein Preis. Hätte nicht ein Trainer sie zum Aufhören aufgefordert, „Bego“ und Arjan Malic wären wohl noch lange am Platz gewesen. „Wir machen das immer. Nach dem Training üben wir noch ein paar Abschlüsse“, sagt der Stürmer, der beim 2:0 zuletzt gegen Altach sein drittes Saisontor erzielte. Mit seiner Ausbeute ist der 21-Jährige, auch wenn es immer ein bisserl mehr sein könnte, zufrieden. „Es ist okay so. Wichtig ist mir, dass ich in jedem Spiel versuche, immer alles zu geben.“