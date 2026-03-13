Transparenz beim Gehalt: Regierung unter Zeitdruck

Bis 7. Juni 2026 muss sie stehen, ansonsten droht ein Vertragsverletzungsverfahren samt möglichen Strafzahlungen: die nationale Umsetzung der EU-Richtlinie zur Lohntransparenz. Ziel der Vorgaben aus Brüssel ist es, gleichen Lohn für gleiche oder gleichwertige Arbeit sicherzustellen – insbesondere zwischen Männern und Frauen.