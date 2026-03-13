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Goldtor bei Comeback

Darum hat Rapids Antiste fast zu weinen begonnen

Bundesliga
13.03.2026 18:30
Antiste schoss Rapid in die Top 6 – sein Jubel war verhalten, eine Botschaft.
Antiste schoss Rapid in die Top 6 – sein Jubel war verhalten, eine Botschaft.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

Janis Antiste glaubte im Vertrags-Dilemma mit Sassuolo nicht mehr an seine zweite Chance in Hütteldorf und schoss dann doch Rapid in die Top 6. Der „Krone“ schildert der Franzose seine Emotionen, begründet seinen Torjubel, aber spricht auch an, was im Herbst schief lief. In der Meistergruppe will er und Grün-Weiß jetzt frei aufspielen...

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Mit der „Pfeil und Bogen“-Geste hatte Janis Antiste noch im Sommer seine Scorerpunkte gefeiert. Sein 1:0-Goldtor gegen Salzburg nahm der Franzose letzten Sonntag fast emotionslos zur Kenntnis.

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