Darum hat Rapids Antiste fast zu weinen begonnen

Janis Antiste glaubte im Vertrags-Dilemma mit Sassuolo nicht mehr an seine zweite Chance in Hütteldorf und schoss dann doch Rapid in die Top 6. Der „Krone“ schildert der Franzose seine Emotionen, begründet seinen Torjubel, aber spricht auch an, was im Herbst schief lief. In der Meistergruppe will er und Grün-Weiß jetzt frei aufspielen...